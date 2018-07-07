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氣象局：瑪莉亞颱風最快下周一發海警

2018-07-07 09:38聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

中央氣象局表示，桃園以北及宜花今天悶熱，高溫可以來到34至36度。聯合報系資料照
中央氣象局表示，桃園以北及宜花今天悶熱，高溫可以來到34至36度。聯合報系資料照
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今年第８號強烈颱風瑪莉亞（MARIA）將朝琉球群島方向移動，中央氣象局今天表示，未來路徑變化要視太平洋高壓的強度而定，最快下周一發布海上警報。

氣象局說，如果太平洋高壓強度較預期偏強，瑪莉亞會以偏西的角度通過琉球海面南側，離台灣比較近，反之離台灣比較遠，將是接下來的觀察重點。受瑪莉亞颱風影響，明起台灣北部、東半部、恆春半島及馬祖沿海地區有長浪發生的機率，請多留意最新氣象資訊。

至於今天的天氣，氣象局表示，西南風減弱，風向轉偏南風，清晨到上午南部有局部短暫陣雨及雷雨，花東也有零星的降雨，其他地區上午大多為多雲到晴的天氣。不過台灣附近水氣偏多，午後各地山區及平地出現雷陣雨的機率都高，也有局部大雨發生的機率，局部地區的降雨有機會持續到入夜之後。

北部地區午後雷雨發生的時間會比較早，提醒民眾留意天氣變化；溫度方面，桃園以北及宜花較為悶熱，高溫可以來到34至36度，其他地方約32、33度。

下周二前，颱風逐漸接近琉球群島，風場轉為偏東風，迎風面東半部有局部短暫陣雨，其他地區大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

下周三至下周五颱風通過琉球群島後，南方低壓雲系移進台灣，南部、東南部及東部地區天氣較不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區大致為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

颱風琉球

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