醫院門診預算被砍漲掛號費？醫院：民眾誤會了

2018-07-07 09:32 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



健保署為改善大醫院壅塞問題，七月一日起落實轉診，圖為民眾在台中榮總等候情況。記者趙容萱／攝影 分享 facebook 台中市有民眾投訴，健保署改善大醫院壅塞問題，推出轉診制，7月起區域級以上大醫院門診量每年減2%，總額減2%，他發現台中童綜合醫院也從7月調漲門診費，懷疑院方因預算被砍，提高掛號費。童綜合回應，市民誤會了，院內因應設備更新等人事成本，夜診、假日診從120元漲到150元，符合衛生署規範，也向台中市衛生局報備，與新的轉診制無關。

健保署長李伯璋說，健保署推動轉診制，要求大型醫院與基層醫療院所做到雙向轉診制，也就是從今年7月起，區域級以上大醫院門診量每年減2%、5年減10%為目標，健保總額也會相對應的減少，不是砍預算；為了鼓勵醫師雙向轉診，基層醫療院所每上轉一名病人，增加250點值、醫院醫師下轉增加500點值。

台中市衛生局說明，診所門診收費有二個部份，掛號費視各家醫院營運狀況，依衛福部規範，掛號費收費上限為150元，超過需向衛生局要報備；部份負擔是由健保署依各級醫院訂定定額的費用。

童綜合醫院說明，7月1日起調整夜間及假日的掛號費，從120調到150元，院方為了提供民眾更貼心及便利的醫療服務，不只在軟硬體上做了更新，面對人事成本的增加，參照台中市其他醫院的收費金額，區隔平常日看診及加班人力的新做法，但符合台中市衛生局收費規範，並提前行文向衛生局核備報准後才實施。