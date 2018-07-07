網癮防治有法令沒配套 學者籲加把勁

2018-07-07 08:47 中央社 台北7日電



學者指出，近年來，台灣開始重視電子競技產業；然而，在網癮防治方面，南韓統合各部會之力，立法促使業界、家長採取積極作為，台灣卻空有法令而未建立網癮防治配套措施。

台大醫院精神醫學部主治醫師林煜軒指出，臨床上，網路成癮主要分為3類：遊戲、社群媒體和色情，其中最難處理的是遊戲，因為使用者對遊戲的黏著度、沉迷度最高，遊戲造成的影響及對健康的危害也最嚴重。

彰化師範大學輔導與諮商系教授王智弘表示，如今遊戲設計跟過去不同，以前很多人玩「超級瑪利」，但沒到網路成癮的程度，因為玩的人知道「我在玩遊戲」；但角色扮演遊戲會讓玩家認為，「我就是遊戲裡的那個角色」，較容易沉浸其中。

另外，王智弘說，遊戲裡的角色是由多位玩家扮演，這也建構了網路上的社群人際關係，不能輕易說不玩就不玩。

他表示：「現在我們3個人一組去打怪，3個人有分工，前面騎士要擋怪、中間弓手要攻擊、後面巫師要補給，所以你不能輕易出來。你一個人跑掉的時候，會滅團的啊。」

王智弘說：「滅團之後，就沒有人要跟你玩啦。所以這是江湖道義啊，人在江湖，身不由己，真的有一點那種感覺。」

台北市明德國中輔導教師黃之盈表示，從發展心理學角度來說，13到20歲正值青少年額葉發展時期。日本研究發現，如果讓學生算加減乘除，測大腦血流狀況；與在打電動的孩子相較，正在算數的學生會運用前額葉思考，但打電動的孩子前額葉幾乎沒有血流通過。

她指出，因為大腦用進廢退，遊戲成癮青少年注意力越來越渙散、越來越退步是非常明顯的。

另外，黃之盈說，青少年因為荷爾蒙作用，原本就比較易怒，加上他們很需要睡眠，如果晚上玩遊戲睡眠不足、情緒起伏大、又沒辦法自我控制，「同學會覺得，他有事嗎？」人際交往就會出現狀況。

數位產業近來掀起試圖將用戶拉出手機依賴行為的產品開發風潮，網路巨擘Google 5月提出「數位福祉」（Digital Wellbeing）一詞，宣布新版Android軟體將設計「數據面板」（Dashboard），讓用戶看到自己每天花多少時間在手機和各項應用程式上。

手機大廠蘋果6月初也宣布在新版iOS系統，新增時間管理功能，幫用戶整理出使用時間報告，包括花最多時間在哪個程式上、多常拿起手機、哪個程式給最多通知，還能設定一天內，可以使用某個程式多長時間。

台灣網路成癮防治學會理事長柯慧貞表示，在網路成癮防治方面，南韓其實規劃得最早、最全面，也看到顯著成效。

她指出，南韓2011年立法，禁止未滿16歲的兒童與青少年深夜12時到凌晨6時玩線上遊戲，也要求業者每小時要在線上遊戲中，顯示至少3秒的使用時間提示，讓玩家知道自己已經玩了多長時間。

柯慧貞說，最重要的是，南韓統合各部會之力，建立全面性的政策與配套。反觀台灣，2015年修訂「兒童及少年福利與權益保障法」，明訂兒少不得持續使用電子產品超過「合理時間」，但只是立法在那裡，沒有執法。

她表示，不僅大部分家長對此一無所知，什麼叫「合理時間」、家長如何教導孩子正確使用網路，這些配套措施完全付之闕如；台灣在網癮防治政策上，還有很大的空間需要加把勁。