親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

VOLVO對決瑪莎拉蒂 正妹車主傻眼：維修費80萬

超跑車禍釀2死3傷 藍寶堅尼竟是租來的

網癮防治有法令沒配套 學者籲加把勁

2018-07-07 08:47中央社 台北7日電

學者指出，近年來，台灣開始重視電子競技產業；然而，在網癮防治方面，南韓統合各部會之力，立法促使業界、家長採取積極作為，台灣卻空有法令而未建立網癮防治配套措施。

台大醫院精神醫學部主治醫師林煜軒指出，臨床上，網路成癮主要分為3類：遊戲、社群媒體和色情，其中最難處理的是遊戲，因為使用者對遊戲的黏著度、沉迷度最高，遊戲造成的影響及對健康的危害也最嚴重。

彰化師範大學輔導與諮商系教授王智弘表示，如今遊戲設計跟過去不同，以前很多人玩「超級瑪利」，但沒到網路成癮的程度，因為玩的人知道「我在玩遊戲」；但角色扮演遊戲會讓玩家認為，「我就是遊戲裡的那個角色」，較容易沉浸其中。

另外，王智弘說，遊戲裡的角色是由多位玩家扮演，這也建構了網路上的社群人際關係，不能輕易說不玩就不玩。

他表示：「現在我們3個人一組去打怪，3個人有分工，前面騎士要擋怪、中間弓手要攻擊、後面巫師要補給，所以你不能輕易出來。你一個人跑掉的時候，會滅團的啊。」

王智弘說：「滅團之後，就沒有人要跟你玩啦。所以這是江湖道義啊，人在江湖，身不由己，真的有一點那種感覺。」

台北市明德國中輔導教師黃之盈表示，從發展心理學角度來說，13到20歲正值青少年額葉發展時期。日本研究發現，如果讓學生算加減乘除，測大腦血流狀況；與在打電動的孩子相較，正在算數的學生會運用前額葉思考，但打電動的孩子前額葉幾乎沒有血流通過。

她指出，因為大腦用進廢退，遊戲成癮青少年注意力越來越渙散、越來越退步是非常明顯的。

另外，黃之盈說，青少年因為荷爾蒙作用，原本就比較易怒，加上他們很需要睡眠，如果晚上玩遊戲睡眠不足、情緒起伏大、又沒辦法自我控制，「同學會覺得，他有事嗎？」人際交往就會出現狀況。

數位產業近來掀起試圖將用戶拉出手機依賴行為的產品開發風潮，網路巨擘Google 5月提出「數位福祉」（Digital Wellbeing）一詞，宣布新版Android軟體將設計「數據面板」（Dashboard），讓用戶看到自己每天花多少時間在手機和各項應用程式上。

手機大廠蘋果6月初也宣布在新版iOS系統，新增時間管理功能，幫用戶整理出使用時間報告，包括花最多時間在哪個程式上、多常拿起手機、哪個程式給最多通知，還能設定一天內，可以使用某個程式多長時間。

台灣網路成癮防治學會理事長柯慧貞表示，在網路成癮防治方面，南韓其實規劃得最早、最全面，也看到顯著成效。

她指出，南韓2011年立法，禁止未滿16歲的兒童與青少年深夜12時到凌晨6時玩線上遊戲，也要求業者每小時要在線上遊戲中，顯示至少3秒的使用時間提示，讓玩家知道自己已經玩了多長時間。

柯慧貞說，最重要的是，南韓統合各部會之力，建立全面性的政策與配套。反觀台灣，2015年修訂「兒童及少年福利與權益保障法」，明訂兒少不得持續使用電子產品超過「合理時間」，但只是立法在那裡，沒有執法。

她表示，不僅大部分家長對此一無所知，什麼叫「合理時間」、家長如何教導孩子正確使用網路，這些配套措施完全付之闕如；台灣在網癮防治政策上，還有很大的空間需要加把勁。

網路成癮南韓

相關新聞

氣象局：瑪莉亞颱風最快下周一發海警

2018-07-07 09:38

醫院門診預算被砍漲掛號費？醫院：民眾誤會了

2018-07-07 09:32

強颱瑪莉亞 11日將最接近台灣

2018-07-07 04:51

瑪莉亞颱風影響 8日到10日空品恐橘警

2018-07-07 04:42

強颱瑪莉亞 下周三最近台灣

2018-07-07 00:05

中部雙向轉診 逾千醫療院所響應

2018-07-06 23:11

健康你我他／自製加味水 藥材養元氣

2018-07-06 23:48

洗腎又出包 …醫療外包出錯 醫院不可卸責

2018-07-06 23:45

天天上演十八相送 孩子恐有分離焦慮症

2018-07-06 23:43

慢性咳嗽無解？也許你只需要口罩

2018-07-06 23:38

童綜合漲掛號費 「與轉診新制無關」

2018-07-06 23:10

熱氣球嘉年華 上千遊客爭睹八拱破曉美景

2018-07-07 10:08

放暑假出遊去 別錯過3條隱藏版小旅行

2018-07-07 10:01

網購冷凍品常溫宅配退冰！好市多廠商致歉網友讚負責

2018-07-07 04:39

丹麥攝影師被台灣迷住 自掏腰包拍出「台灣的味道」

2018-07-06 21:35

東北角奇岩像「小綿羊與大野狼」連牙齒、耳朵都長出來

2018-07-06 21:28

暑假住這裡不無聊！穿越雷射網，室內飆玩吉普車

2018-07-06 20:57

拉肚子就掛急診 名醫亮黃牌：急診醫療不是服務業

2018-07-06 20:25

強颱瑪莉亞 11日最接近台灣

2018-07-06 20:18

睡覺遭蚊擾竟自呼巴掌 中醫教你自製「防蚊包」

2018-07-06 20:08

下班注意！14縣市大雨特報

2018-07-06 16:42

瑪莉亞颱風二天變強颱 專家：未來這種颱風越來越多

2018-07-06 16:05

不受雨害減產影響 草屯葡萄節今、明兩天熱鬧登場

2018-07-06 16:02

反映人事醫療成本 童綜合7月1日漲掛號費

2018-07-06 15:52

「社區可能是許多社會議題的出口」 這社區這樣防家暴

2018-07-06 15:41

颱風瑪莉亞迅速發展為強颱！ 是否影響台灣下周明朗

2018-07-06 15:30

疾管署聯手藥妝店 出國防疫包巷口就能DIY

2018-07-06 15:21

越南新住民之女上成大 感謝助學人讓她看到希望

2018-07-06 15:17

台北高溫38.5度 該站史上7月第二高溫紀錄

2018-07-06 15:00

成大醫外包烏龍 醫改會：監督管理責任不能也外包

2018-07-06 14:45

化身詹姆士龐德 體驗優雅不羈的時尚餐旅

2018-07-06 14:32

氣爆事件頻傳…桶裝瓦斯防爆 消保處促修消防法

2018-07-06 14:15

好熱！ 台北38.5度高溫 板橋也飆破37度

2018-07-06 14:01

為臥床者翻身創新招 花費力氣省一半

2018-07-06 13:53

超快！ 中颱瑪莉亞 最快下午升格為強颱

2018-07-06 13:52

對流雲系發展旺盛！高屏澎湖宜花大雨特報

2018-07-06 13:32

55位愛心司機 專車接送特教生郊遊趣

2018-07-06 13:21

華航抽台北雪梨機票 1人中獎2人同行

2018-07-06 13:17

影／中颱瑪莉亞持續增強 是否侵台？太平洋高壓是關鍵

2018-07-06 13:01
看更多

熱門文章

丹麥攝影師被台灣迷住 自掏腰包拍出「台灣的味道」

2018-07-06 21:35

瑪莉亞颱風二天變強颱 專家：未來這種颱風越來越多

2018-07-06 16:05

洗腎風波！成大護理師錯拿漂白水 原來是連串烏龍？

2018-07-06 11:04

超快！ 中颱瑪莉亞 最快下午升格為強颱

2018-07-06 13:52

颱風瑪莉亞迅速發展為強颱！ 是否影響台灣下周明朗

2018-07-06 15:30

強颱瑪莉亞 11日將最接近台灣

2018-07-07 04:51

拉肚子就掛急診 名醫亮黃牌：急診醫療不是服務業

2018-07-06 20:25

影／天空倒水超壯觀！嘉義山區拍到雨瀑

2018-07-06 11:00

大嫂與婆婆的戰爭 讓她收到無言的兒子滿月三大禮

2018-07-06 12:46

大陸央企招手 500個北京工作等台青即日上班

2018-07-06 21:15

強颱瑪莉亞 下周三最近台灣

2018-07-07 00:05

想登大膽島還得等等？ 金門縣公布最新登島條件

2018-07-06 12:58

好熱！ 台北38.5度高溫 板橋也飆破37度

2018-07-06 14:01

下班注意！14縣市大雨特報

2018-07-06 16:42

結婚19年每年送鑽戒 竟是貝嫂自掏腰包？

2018-07-06 14:21

核四前工程師研發「耐震斷流系統」 獲發明展金牌

2018-07-06 12:36

氣象局：瑪莉亞颱風最快下周一發海警

2018-07-07 09:38

日本上網流量免費線上開搶！中華電信線上週年慶大放送

2018-07-06 19:53

她登山遭蟲咬 一巴掌打下竟更嚴重

2018-07-06 11:17

影／巨蟒闖雞舍飽餐一頓 貪心吞3隻雞無法動彈

2018-07-06 16:22

網購冷凍品常溫宅配退冰！好市多廠商致歉網友讚負責

2018-07-07 04:39

人類對不起你！一張心碎照片揭露長喙鳥的無奈

2018-07-07 07:39

參加勞動部產學訓專班 他科大畢業第一年就賺百萬年薪

2018-07-06 15:45

台北高溫38.5度 該站史上7月第二高溫紀錄

2018-07-06 15:00

強颱瑪莉亞 11日最接近台灣

2018-07-06 20:18

成大醫外包烏龍 醫改會：監督管理責任不能也外包

2018-07-06 14:45

影／佛心來也！海牛守護者魏清水與蟳媽媽潮間帶話別

2018-07-06 14:50

為臥床者翻身創新招 花費力氣省一半

2018-07-06 13:53

台中捷運二度招考119人 最高薪4.1萬

2018-07-06 22:08

瑪莉亞颱風影響 8日到10日空品恐橘警

2018-07-07 04:42

影／中颱瑪莉亞持續增強 是否侵台？太平洋高壓是關鍵

2018-07-06 13:01

強颱瑪莉亞接近 氣象局：不排除9日發海警

2018-07-07 09:16

就愛蝴蝶蘭！讓他每天坐輪椅通勤2小時上職訓課

2018-07-06 13:05

信義區必訪餐廳 WILDWOOD炙烤出原味感動

2018-07-06 20:45

孫芸芸躺浴缸又扯頭髮 早秋時髦有夠ㄎ一ㄤ

2018-07-06 16:57

板橋37.2度！新竹以北、宜蘭等地注意高溫炎熱

2018-07-06 12:30

睡覺遭蚊擾竟自呼巴掌 中醫教你自製「防蚊包」

2018-07-06 20:08

東北角奇岩像「小綿羊與大野狼」連牙齒、耳朵都長出來

2018-07-06 21:28

疾管署聯手藥妝店 出國防疫包巷口就能DIY

2018-07-06 15:21

不用曬衣最好命！ LG免曬衣乾衣機電費一次不到4元

2018-07-06 20:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top