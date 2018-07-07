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強颱瑪莉亞 11日將最接近台灣

2018-07-07 04:51聯合報 記者董俞佳╱即時報導

生成不到兩天時間，第8號颱風瑪莉亞（國際命名 MARIA)迅速成長，昨天下午兩點轉為強颱。氣象局指出，目前颱風路徑往琉球前進，不過後期路徑變數大，影響台灣的程度，今天會較明朗，目前估計11日將是颱風最接近台灣的時間，11日到13日，各地天氣不穩定，南部要注意短暫雨。

颱風瑪莉亞於4日晚間生成，昨天凌晨兩點升級為中颱，下午2點再升為強颱，十分迅速。根據氣象局昨天下午2點觀測資料顯示，瑪莉亞以每小時7公里速度，向北北西往琉球方向前進，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒63公尺，七級風半徑200公里，十級風半徑70公里。

氣象局預報員陳伊秀表示，目前瑪莉亞持續往琉球方向前進，因為距離仍遠，影響台灣程度預估最快今天才會比較明確，根據目前颱風路徑來看，11日將是颱風距離台灣最近的時間。至於影響台灣程度？陳伊秀表示，若太平洋高壓勢力強，瑪莉亞就會持續西偏或南偏，威脅台灣機率就會增加，太平洋高壓勢力弱，瑪莉亞北轉速度就會變快，對台灣影響變小。

陳伊秀表示，今明兩天各地仍以午後雷陣雨天氣型態為主，8日到10日天氣穩定，11日到13日受到颱風帶起南方雲系北移影響，南部要注意局部短暫陣雨，其他地區也有午後雷陣雨，要特別注意。

颱風瑪莉亞路徑圖。圖／擷取自氣象局網站
颱風瑪莉亞路徑圖。圖／擷取自氣象局網站
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