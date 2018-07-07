網購冷凍品常溫宅配退冰！好市多廠商致歉網友讚負責

2018-07-07 04:39 聯合報 記者 聯合報 記者 何雅玲 ╱即時報導



量販店搶進電商服務，消費者樂得一指輕鬆購，然而，線上購買冷凍商品，宅配過程若非低溫配送，到府拆封看到冰品或生鮮品已退冰，可就令人惱怒了，特別是在炎夏高溫，鮮度安全不容輕忽。

近日在「costco好市多 商品經驗老實說」社團討論版上，有則經驗分享引起網友熱烈回應。網友表示，在costco線上購物訂購了整箱的冷凍雞腿排，宅配公司用一般非冷凍宅配車配送，經查商品單上明明標示的是需冷凍，卻用常溫車宅配，簽收後打開看，雞腿排幾乎都退冰了，打電話到costco客服，客服態度很好，說明商品為廠商直接出貨，會要求廠商注意並換貨。沒多久即接獲該商品廠商「大成」來電，表示歉意並當日寄出一箱新的雞腿排，同時改以黑X宅急便配送，且說明原先已退冰的雞腿排不會再販售，會要求原貨運業者收回並令其自行吸收。對於COSTCO及大成的服務態度及處理方式，覺得「負責與安心！」！

對此「配送冷凍貨物竟然用非冷凍車，且幾乎整箱肉都退冰了」的狀況，許多網友留言「太扯了....這樣東西一定都壞掉了啊！」、「不是扯，是扯爆了！」、「超誇張、太瞎！」、「好浪費食物！雞是無辜的！」，還有人分享類似的經驗，像是「以前網購生鮮水餃，送來也都黏在一起了」、「收過最扯的退冰商品是冰棒！」

多數網友關心的是「可以不要收，直接退貨嗎？」。好市多客服回應：「這種商品一定是低溫宅配，如果收到當下是退冰的，可以拒收，或是之後辦退貨。」

不少網友擔心這些失溫退貨的肉品流向：「怎麼確定不會冰一冰又賣給下個倒霉的人?」、「做個小記號看有沒有人收到」、「擔心退貨是否真的銷毀，把外包裝全部割破吧！」、「我明天也在等這箱雞腿肉耶，如果沒冷凍或冷藏也想拒收」。當然，最多網友討論的是「想知道是哪家宅配公司？」紛紛留言收到XX鳥宅配的類似經驗。

也有網友分享其它網購經驗，像是：「曾在其他平台訂購冷凍品，另一家大X宅配運送，到府的魚也解凍了，對冷凍宅配無信心」，同樣是好市多網購，有網友很滿意說：「訂過好市多冷凍商品，是黑X宅配，收到時商品完全沒退冰」。

雖說商品不是從好市多倉庫出貨，對於這次好市多客服的態度及迅速轉達廠商，以及廠商立刻妥善處理的態度，多數網友還是給予肯定：「看看宅配單，若註明是冷藏單，那就是宅配公司的問題，若是常溫單，出貨廠商就要負責。」