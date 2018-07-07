強颱瑪莉亞 下周三最近台灣

2018-07-07 00:05 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北報導



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生成不到兩天時間，第八號颱風瑪莉亞 （MARIA）迅速成長，昨下午兩點已轉為強颱。氣象局指出，目前颱風往琉球前進，不過後期路徑變數大，影響台灣的程度，今天會較明朗；目前估計颱風十一日（下周三）最接近台灣，十一日到十三日各地天氣不穩定，南部要注意短暫雨。

颱風瑪莉亞於四日晚間生成，昨天凌晨兩點升級為中颱，下午兩點再升為強颱。根據氣象局昨晚八時觀測資料顯示，瑪莉亞以每小時七公里速度，向北北西琉球方向前進，近中心最大風速每秒五十一公尺，瞬間最大陣風每秒六十三公尺，七級風半徑兩百公里，十級風半徑七十公里。

氣象達人彭啟明表示，瑪莉亞生成如此快速，主要有兩個原因，第一個是關島附近海溫高，有利於發展，第二個則是位處太平洋高壓下緣，高壓勢力穩固。彭啟明也說，全球暖化之下，不少專家都評估 ，未來生成快速的颱風將十分常見。

氣象局預報員陳伊秀則指出，生成不到兩天就轉為強颱的情況雖不常見，過去也有一些案例，像一九六一年的強颱波密拉、一九九八年的強颱瑞伯、二○一六莫蘭蒂颱風等，都是不到兩天就從生成轉強颱。

陳伊秀表示，目前瑪莉亞持續往琉球方向前進，因距離仍遠，影響台灣程度預估最快今天才會比較明確，根據目前颱風路徑來看，十一日將是颱風距離台灣最近的時間。至於影響台灣程度，若太平洋高壓勢力強，颱風就會持續西偏或南偏，威脅台灣機率就增加；若太平洋高壓勢力弱，瑪莉亞北轉速度就會變快，對台灣影響變小。

陳伊秀表示，今明兩天各地仍以午後雷陣雨天氣型態為主，八日到十日天氣穩定，十一日到十三日受颱風帶起南方雲系北移影響，南部要注意局部短暫陣雨，其他地區也有午後雷陣雨，要特別注意。