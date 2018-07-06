童綜合漲掛號費 「與轉診新制無關」

童綜合醫院7月1日起調高門診掛號費，平日白天為120元，夜間假日門診掛號費則調到150元。 記者黑中亮／攝影 分享 facebook

健保署為改善大醫院門診壅塞問題推動轉診制度，7月起區域級以上大型醫院門診量每年減2%，5年總額減10%。

台中市民反映童綜合醫院7月起調漲掛號費，懷疑院方因預算被砍，提高掛號費彌補。童綜合回應，市民誤會了，院內因應設備更新等人事成本，夜診、假日診從120元漲到150元，符合衛生署規範，也向台中市衛生局行文存查，與新的轉診制無關。

健保署長李伯璋說，健保署推動轉診制，要求大型醫院與基層醫療院所做到雙向轉診制，健保總額也相對減少，不是砍預算；為了鼓勵醫師雙向轉診，基層醫療院所每上轉1名病人，增加250點值、醫院醫師下轉增加500點值。

台中市衛生局表示，診所門診收費有2個部分，掛號費視各家醫院營運狀況，依衛福部規範，掛號費收費上限為150元，超過須向衛生局報備；部分負擔是由健保署依各級醫院訂定額的費用。

童綜合醫院指出，7月1日起調整夜間及假日的掛號費，從120調到150元，院方為了提供民眾更貼心及便利的醫療服務，不只更新軟硬體，面對人事成本增加，參照台中市其他醫院的收費金額，區隔平常日看診及加班人力的新作法，但符合台中市衛生局收費規範，並提前行文向衛生局核備報准後才實施。

現場看病的市民說，海線醫療資源主要靠童綜合及光田醫院，掛號費調漲30元，「根本沒感覺」，比起去市區其他醫學中心動輒近千元，在海線醫院加一加不到500元，感覺還好。