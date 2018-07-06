中部雙向轉診 逾千醫療院所響應

2018-07-06 23:11 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／台中報導



健保署為改善大醫院壅塞問題，7月1日起落實轉診，圖為大醫院急診壅塞情況。 記者趙容萱／攝影 分享 facebook

台中市3大醫學中心包括中山醫學大學附設醫院、中國醫藥大學附設醫院，以及台中榮總配合投入雙向轉診，與中部的基層醫療院所合作簽訂策略聯盟，健保署統計，中部地區共1133家基層院所響應。

健保署長李伯璋說，由醫學中心帶頭投入雙向轉診，改善大醫院門診壅塞問題，也提供民眾優質醫療照護。民眾透過健保署推動的「健保醫療資訊雲端查詢系統」，跨院所就能查詢已做過的檢驗報告、用藥，無論上轉或下轉病患，透過LINE、簡訊等聯繫與交接，等於2名醫師一起看診，讓民眾更放心轉診。

中山附醫表示，「中山大雁、共榮基層」策略聯盟，與19家地區醫院、250家診所，以及3家居家護理所共同簽定，快捷化雙向轉診，每天保留600個門診名額給轉診病患，轉診中心也提供掛號服務單一服務窗口，建立轉診病患綠色通道，並減少轉診病患部分負擔。中國醫藥大學附設醫院則將每診6至10號保留給轉診病患，台中榮總每隔5號保留1號給轉診病患。

中國附醫透過大數據，與332家合作院所建構中國醫點通App、Web轉診服務系統等雙向智慧化轉診平台，即時傳遞轉診單、病歷及檢驗檢查結果，由電腦篩選病況穩定病人，優先下轉原轉診院所，轉診病患優先掛號、看診、住院安排，其中150間診所與院方建立「民眾守護健康聯盟」。

台中榮總與中部539家基層院所簽訂「醫療垂直轉銜計畫」，院方另成立社區醫療、慢性病阻塞性肺疾病、兒科及居家醫療等4個照護團隊，用App與診所即時互動，設立24小時電話諮詢中心，針對轉診病人提供基層醫師專業意見。