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博士在台沒出路只能到海外？他將國考練經驗再拚教職

2018-07-06 22:02聯合報 記者陳妍霖╱即時報導

28歲張智皓因對法政領域有興趣，連續3年考取警察特考一般警察、司法特考法警、地方特考法律廉政，今年更想挑戰高考二級司法行政，他說，考公職不僅是測試能力，還能累積經驗，但當公務員從來不是主要目標，未來想從事學術工作，不過新科博士在台灣難找教職工作，選擇到大陸較有希望。

張智皓大學就讀哲學系，因接觸「法律哲學」課程，如何從哲學角度看法律，並運用在社會上，讓他對法律產生濃厚興趣，還為此輔修法律。因非正統法律系學生，為了打穩基礎，他從頭開始、跟著法律系大一生一起修課，畢業後，則進入國立大學繼續專研法政領域研究。

為測試能力，張智皓104年考取警察特考一般警察，隔年再參加司法特考成功考取法警，去年也參加地方特考三等法律廉政，熱衷參加公職考試的他，還計畫今年要報考高考二級司法行政，明年則考慮往司法官特考邁進。

「靠考公職累積經歷！」張智皓說，當公務員從來都不是主要目標，單純想試看看、跟風考試，今年6月順利取得碩士學位後，先將目標放在升學考試，希望能考取國內頂尖大學研究所博士班，為以後的學術教職工作奠定基礎。

對於人生規畫很有想法的張智皓，有感於台灣的就業環境不利於高學歷人才，已開始著手計畫未來的出路發展，他分析說，無論社會觀感或學術界，台灣對於國內培養的新科博士很不友善、又缺乏信心，不如擁有名校學歷背景的留洋博士，尤其法政類更容易有「名師」的迷思，台灣的大學多屬終身聘，有名教授在國立學校做到退休，再到私校「卡位」教書，使得教職缺有限、又老被佔著缺，才會有流浪博士。

張智皓說，台灣有博士學歷的人太多，在台灣找工作不容易，想在大學教書更難，若台灣環境持續差，只好跟著其他學長姊一樣，不是到大陸，就是到其他國家找工作。

張智皓因對法政領域有興趣，連續3年成功考取警察特考一般警察、司法特考法警、地方特...
張智皓因對法政領域有興趣，連續3年成功考取警察特考一般警察、司法特考法警、地方特考法律廉政，今年更想挑戰高考二級司法行政。圖／張智皓提供
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