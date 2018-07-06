東北角奇岩像「小綿羊與大野狼」連牙齒、耳朵都長出來

2018-07-06 21:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



有時候大自然的力量，不僅令人嘖嘖稱奇，更會帶來充滿樂趣的畫面。網友Aming Yang近期於臉書社團《台灣機車環島美景- 》分享一張「大野狼與小綿羊」的照片，只見兩塊礁岩隔空對望，模樣正似一隻張大嘴巴、露出獠牙的野狼，以及一隻模樣可愛的小綿羊，相當有趣。許多網友也紛紛留言「好可愛」，並詢問「這在哪裡？」

在照片中，左方的綿羊岩體積較小，只要動用一下想像力，就可以清晰地看出脖子、耳朵、鼻頭與嘴巴的輪廓；右方的野狼岩，則有一張張大的嘴巴，還露出幾顆尖牙，甚至還有大大的耳朵，好像就要一口吞掉旁邊的小綿羊，模樣相當生動。

其實照片中的景點，位於東北角的水湳洞附近，鄰近陰陽海，是一處天然形成的岩石；由於造型特別，因此是許多玩家的私房景點。拍攝者Aming Yang表示，若想要前往「大野狼與小綿羊」，可先前往台2線水湳洞79.1公里處的一座威遠廟，廟對面有一個停車場，停車場往下走會經過一間廢棄的廁所，再往前走即可到達。Aming Yang也表示，現場的步道空間僅約能容納2人，而且地面濕滑，民眾若要抓最佳角度拍攝時要注意安全，並且記得將隨身垃圾帶走，以免破壞環境。