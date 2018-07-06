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天天上演十八相送 孩子恐有分離焦慮症

2018-07-06 23:43聯合報 記者陳雨鑫／台北報導

「開心上學趣~開學準備、如何面對分離焦慮」講座，吸引滿場家長聽講。 圖／竹南區家...
「開心上學趣~開學準備、如何面對分離焦慮」講座，吸引滿場家長聽講。 圖／竹南區家庭支持中心提供
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剛滿3歲半的君君（化名）初上幼稚園小班，爸媽每天送她上娃娃車時，君君總會放聲大哭，甚至會在地上打滾，其他孩兒雖然有時會流淚，卻不像君君一樣崩潰，爸媽以為分離的難過情緒大約幾周就結束，沒想到連續一個月都如此，每天幾乎都會上演「十八相送」的戲碼，就診後發現這是嚴重的分離焦慮症引起。

台北慈濟醫院兒童早期療育特別門診臨床心理師許芳綺說，分離焦慮症是指嬰幼兒與主要照顧者分離時，或是視線沒有相交時，會出現哭鬧、生氣、焦慮的情緒。

許芳綺說，新生兒在半歲大時，會逐漸建立與照顧者的依附關係，嬰兒會主動親近特定對象，通常是主要照顧者，如父母等，當特定對象離開視線時，嬰兒會表現出分離焦慮的情緒、再見特定對象時，嬰兒會顯得雀躍。

許芳綺說，分離焦慮是依附行為中的一種，若孩子因基因遺傳、天生特質、分離創傷經驗或不當情緒連結等因素，發展出「不安全型的依附關係」，也可能出現嚴重分離焦慮症。

因此，如何建立良好的依附關係相當重要。許芳綺說，小孩從出生起第一天，就具有接受、反應訊息的能力，他們會發展出與照顧者步調一致的行動，照顧者也能從嬰兒行為中了解孩子要表達的意思。

許芳綺強調，每個孩子都有分離焦慮，但嚴重程度因人而異，依照經驗，分離焦慮會在6個月大出現，14個月到24個月達到顛峰，之後隨著年齡增加而減少，但有些孩子會到上學時才出現嚴重的分離焦慮。

若孩子出現超過四個星期依舊無法適應環境、表現很緊張、總是擔心家人發生意外、不敢離開父母親、不斷做惡夢等情況，家長需要多加留意，有需要可前往早期療育特別門診評估，6歲前，能透過行為治療、遊戲治療、親職諮詢等早療課程重新建立良好的情緒連結。

嬰兒新生兒慈濟

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