慢性咳嗽無解？也許你只需要口罩

2018-07-06 23:38 聯合報 文／梅世穎



圖／汪佳縈 分享 facebook

前陣子有個朋友問我：「阿梅，我從南部回來之後，咳了兩周了，怎麼辦？」我說：「那我們用七分篩檢法評估一下吧！」

我接著問他，除了咳兩周之外，有沒有痰？是否有體重減輕、胸痛、食慾不振呢？朋友說：「都沒有耶！」朋友還說，他去了我之前推薦的醫師那邊，做了一輪檢查也沒有發現異狀，醫師開止咳藥給他，可是他不想吃藥。我繼續問他：「那他一定有叫你戴口罩，你戴了嗎？」朋友回答我：「沒有欸！為什麼要戴？」

口罩隔絕刺激 身體便能自我修復

其實，我們生活的環境因為空氣汙染，有太多的懸浮微粒成為我們呼吸道的刺激物，有些孩子甚至一出生就有呼吸道的問題，如過敏、氣喘等。小孩如此，大人也不意外，像我這位朋友，平常沒有什麼呼吸道的問題，卻在旅遊時輕度感冒，其他症狀都好了，慢性咳嗽卻一直好不了。

呼吸道在感冒時，呈現發炎反應的狀態，身體的修復速度有時在空氣汙染環境下，修復速度比不上外來懸浮粒子對呼吸道的刺激傷害，造成呼吸道持續發炎，就像我們一直補衣服上的破洞，卻從未檢視衣櫃裡一直有根釘子在勾破衣服一樣。

七分篩檢法把關 超過5分快就醫

這時候，口罩就會發揮效用了。當我們出門時戴上口罩，降低空氣給呼吸道的刺激，讓身體抓到時機進行完整修復，咳嗽自然就消失了。於是，我給了朋友一定要戴口罩的建議。

大家猜後來如何了呢？答案揭曉，不到5天他就傳簡訊給我，告訴我他的咳嗽全好了。看！口罩是不是巧妙地發揮了奇效？

提醒大家，有呼吸道問題合併發燒、或「七分篩檢法」得分5分以上，一定要就醫，治療期間及治療後一定要戴口罩，才能還給自己健康的呼吸道。