暑假住這裡不無聊！穿越雷射網，室內飆玩吉普車

2018-07-06 20:57 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



暑假住飯店，總想找新意，長榮鳳凰(礁溪)今夏新設施特別多，從電影般的雷射迷宮體驗、攀岩到賽車，還有88台法拉利模型車的「迷你車展」，就算三代同住也各有玩趣，一點都不無聊。

新設施之一「 雷射迷宮」，像極了電影中特務穿越的雷射網，以太空艙為故事開端，住客如置身實境，每一個光束的曲折，都考驗著體驗者的柔軟度與耐力；雷射空間內共有數十道光束，個人或團體競賽都有其挑戰，在戶外等待區還特設螢幕進行實況轉播，親友加油團也如入其境。

另一項「兒童攀岩場」，將原本的休閒遊憩中心改裝為時下流行的兒童攀岩場，讓寶貝們如同蜘蛛人般挑戰自己的極限。攀岩牆面高3公尺、寬2公尺，以綠色為主色系，側邊還有一座網繩與探索平衡設施，攀岩場的後方特意留一條通道，增添探索趣味。暑假限定的「室內吉普車障礙賽」，模擬實境跑道，從顛坡的產業道路、砍伐林木區、大草原到迴轉高地，每一個轉場都順暢銜接，如同真實的競速在道路上，奪標關鍵在於操控吉普車的技巧，每一段曲折都是考驗，在最短時間完成賽事的月冠軍，還可獲得萬元住宿券。