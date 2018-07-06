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延誤繆德生送醫 拔菜總指揮涉違反醫療法起訴

拉肚子就掛急診 名醫亮黃牌：急診醫療不是服務業

2018-07-06 20:25聯合報 記者何祥裕╱即時報導

由於國人對急診醫療認知不足，常因小病就往急診跑，還對醫護不客氣，新竹馬偕醫院急診外科主任白永嘉在臉書分享一個個案，一名高大年輕人只拉三次肚子就掛急診，等10分鐘就問護理師何時輪到他，還說自己很不舒服，白永嘉在旁看到後，把病患留到最後才看診，開個藥就要他回去。

白永嘉貼文指出，這麼做真的是要讓他明白，急重症醫療不是服務業，輕症掛急診就是要耐心等待，如果聽到護理師說，急診是按嚴重程度看診不是先來先看，某種程度而言，就是舉黃牌了；如果還堅持大小聲，想尋護理人員的晦氣，那就會領到第二張黃牌，像上面的病人這樣，會讓你等待的時間更久。

貼文如下：

《 舉黃牌 》

高大的年輕人 主訴拉肚子三次掛急診

沒有腹痛、沒有嘔吐、沒有發燒

掛了號過10分鐘之後就來問護理師

「什麼時候可以看到？」

護理師說「要等」

再過沒多久 他又進來說

「為什麼掛急診會這麼慢？」

護理師回答他：「很多嚴重的病人要處理」

「輪到你的時候會叫你的名字」

我聽到他很不客氣的說

「我現在也很不舒服啊」

我整組不爽起來

看他聲音這麼宏亮，沒什麼大事的

我和同事超有默契

更認真仔細的看其他病人

他的病歴就是放在盒子𥚃

況且我也不是沒事做的

看完一堆病人

也要進來辦公室 喝喝水吃吃東西啊

實在沒什麼事了 有一點無聊

我就拿起病歴 叫他的名字進來

問診檢查完之後

「拿藥回去吃，注意飲食衛生」

他有點不爽：「就這樣？不用檢查？」

我直接回答：「不需要」

我是完全不怕病人投訴的

這麼做真的是要讓他明白

急重症醫療不是服務業

#輕症掛急診就是要耐心等待

就算他以後不來我們醫院

去其他醫院應該會比較收斂一點

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

生病的時候病人和家屬都會心急

但是如果聽到護理師說

#急診是按嚴重程度看診不是先來先看

某種程度而言 就是舉黃牌了

代表你不是最嚴重的

因為護理師不會對嚴重的病人這麼說

大家要尊重其他更嚴重病患的權利

如果還堅持大小聲

想尋護理人員的晦氣

那就會 #領到第二張黃牌

像上面的病人這樣

會讓你等待的時間更久

急診室示意圖。報系資料照
急診室示意圖。報系資料照
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新竹馬偕醫院急診外科主任白永嘉。圖/取自白永嘉醫師臉書粉絲頁
新竹馬偕醫院急診外科主任白永嘉。圖/取自白永嘉醫師臉書粉絲頁
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護理師發燒

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