睡覺遭蚊擾竟自呼巴掌 中醫教你自製「防蚊包」

2018-07-06 20:08 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



夏季炎熱潮濕，蚊蟲易孳生，尤以偏鄉山區最為嚴重，不少人常被蚊蟲打擾，甚至因此被叮得手腳、頭臉滿頭包，南投縣南基醫院為此下鄉開課，指導居住山區的民眾透過「蚊香包」聰明防蚊。

南基醫院指出，過去曾有民眾遭蚊蟲叮咬後紅腫、傷口或症狀未改善而就醫，甚至有民眾求診時自爆，睡到半夜為打蚊子下意識自呼巴掌竟把自己打醒等狀況，為防蚊而慣用點蚊香或噴殺蟲劑殺蚊，自己也被迫吸進許多有害物質。

但防蚊其實也可以很健康，南基醫院中醫師舒敬容說，聰明選用丁香、小茴香、薄荷、香茅和艾草等具有辛、香氣的中藥材稍加工裝進中藥袋，製成「中藥防蚊包」放在床頭或隨身攜帶，就能對蚊蟲產生嚇阻作用。

而「防蚊包」內中藥更是各具功效，舒提到，丁香因溫中降逆，散寒止痛，溫腎助陽；艾葉具有抑菌和驅蚊蟲的作用，能有效預防夏季傳染病的流行；石菖蒲可開竅寧神，化濕和胃；白芷則解表散風、通竅、止痛、燥濕止帶、消腫排膿。

另外，藿香化濕、解暑、止嘔；紫蘇葉能發汗解表，行氣寬中；薄荷可疏散風熱，清利頭目，利咽、透疹、疏肝解鬱；香茅更是經過科學證實能將其中的香茅醛提煉為精油後，對埃及斑蚊、白線斑蚊有很好的驅趕效果。

但蚊香包製作有四大要點，首重藥材新鮮才會有效，再者藥材要盡量打碎讓味道溢散達到驅蚊蟲效果，但有過敏體質者應避免使用；倘若覺得防蚊包沒味道了，汰換下來的藥材可以75%酒精和水1比1浸泡製成防蚊液，天然又好用。