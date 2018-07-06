全教會：觀課非評鑑 教師不用「教學表演」

2018-07-06 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



12年國教新課綱總綱內明訂「校長及每位教師每學年應在學校或社群整體規劃下，至少公開授課一次」，但引發許多教師質疑，認為公開觀課就是教學觀摩、公開觀課要書寫詳細的教學方案、會拿來做評鑑等錯誤訊息。全教會今天推出「觀議課實務手冊」，希望讓讓成為教師的專業對話。

日前全國教師會召開記者會認為教師公開授課屬於教師專業成長，應訂在教師法相關辦法中，且應有明確規範。全教會仍推動「教師專業發展支持系統」外及「公開觀課」模式。

但公開觀課未上路就引發諸多質疑，錯誤訊息都可能造成教師的抗拒，讓公開觀課流於形式。因此，全教會在高雄市教師會的協助下，從第一線教師的角度來推動適合教學現場的公開觀課模式，以避免錯誤方式影響公開觀課制度。

策畫「觀議課實務手冊」的高雄市教師會理事長董書攸說明，教育現場對於「公開觀、議課」的理解與想像其實有著十分大的歧異，有「以教學觀摩為想像」的恐懼；有「以觀課為名，實為教師評鑑」的疑慮；甚至有「教師分級」的耳語；也有「上有政策，下有對策」的心態。

他指出，公開觀課的重要原則，包括觀課的內容由教師同儕彼此共備而成，觀課者與被觀課者有足夠的理解與默契；觀課夥伴以「協助」的立場觀察孩子在課堂中的學習表現，可提供被觀課教師更多課堂訊息；公開觀課不是教學觀摩，更不是教學評鑑；授課教師不須做「教學表演」，而觀課者更不用拿著檢核表，替授課教師打分數。

全教會推出「觀議課實務」手冊，期待對「公開觀課」有正確認知，才能有效開啟教師專業對話的大門。全教會將繼續推動「教師專業發展支持系統」，也將繼續印製成果出刊，以第一線教師的專業成長需求，引領合適的推動政策，避免錯誤方式扼殺了教師的熱情。

全教會理事長張旭政也說，未來教育部、地方政府擬定相關辦法時一定要參照手冊，才能達到好的效果。