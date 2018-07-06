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世紀王大閎專書問世 緬懷建築巨擘

2018-07-06 18:47中央社 台北6日電

建築界瑰寶王大閎。 圖／聯合報系資料照片
建築界瑰寶王大閎。 圖／聯合報系資料照片
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國父紀念館設計者王大閎今年5月底於睡夢中辭世享壽101歲，典藏藝術家庭和文心建設今舉辦「世紀王大閎」新書出版暨王大閎書軒DH Cafe啟運發表會，緬懷這位建築界一代巨擘。

如今的教育部大樓、外交部辦公大樓、國父紀念館建物皆出自王大閎之手，其中也曾參與故宮博物院和台北火車站競圖。「世紀王大閎」專書由台灣現代建築學會理事長郭肇立主編，王大閎等18位建築學者合著，在國巨文教基金會、凱美電機贊助下由典藏藝術家庭出版完成，除介紹王大閎生平，更完整揭露建國南路自宅重建的過程、美學與空間理念。

郭肇立指出，王大閎是一代建築詩人，很少有人可像他一樣歷經歐英美逃難，一路從上海經香港來到台灣，「加上其生活品味及對藝術喜好，都值得為單調的建築界分享其豐盛」。

郭肇立透露，早期他曾親自定期到王大閎長子王守正的建築事務所，與王大閎親身訪聊探訪其一生故事，「可惜當時所有錄音資料卻掉了，因此我對王大閎先生深表愧疚，再辛苦都要把這本書做出來」。

「何其有幸能出版此書，但很可惜沒來得及，將此書親手交到王大閎先生手中」，典藏藝術家庭社長簡秀枝對王大閎十分景仰，她期盼讀者能透過此書，將王大閎一生奉行的專業價值與人性高度，作永恆的讚頌。

王大閎從小留學生到返台執業，是開創台灣現代主義建築的先行者，其作風低調顯露在建築風格中，一棟棟看似簡單的建築作品，卻總會在轉角的窗景迴廊或天井處發現與環境共榮的韻味。

過去位於建國南路巷弄內的王大閎建築師自宅如今已拆毀，2017年王大閎建築研究與保存學會模擬重建於台北市立美術館南側，並捐贈予台北市政府進行研究與推廣，北美館今年以「王大閎建築劇場」型態啟運。

如今啟運的王大閎書軒，就位於王大閎建築劇場正對面，由文心建設今年才成立的文心藝術基金會著手裝修營運。書軒有大面積玻璃與實木打造的門窗與外牆，自然引入周邊光線，向外延伸的屋頂鏡面映照四方草木與人流景緻。

未來王大閎書軒將注入餐飲、書店、展覽與文創商品，遴選近500本書籍，廣義探索與空間對話的閱讀之旅。此外，文心藝術基金會委託藝術家陶亞倫為王大閎作品「登陸月球紀念碑」製作一組VR裝置透過虛擬實境重現大師經典作品，一圓建築詩人未竟之作。此VR裝置作為書軒首檔展覽作品，將在下個月正式營運後對外開放體驗。

藝術家紀念館劇場

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