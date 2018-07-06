下班注意！14縣市大雨特報

2018-07-06 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



中央氣象局針對14縣市發布大雨特報。

氣象局指出，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今日西半部山區、宜蘭山區及花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。