瑪莉亞颱風二天變強颱 專家：未來這種颱風越來越多

2018-07-06 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



今年第8號颱風瑪莉亞（國際命名 MARIA)前天才剛生成，昨晚還是輕颱、今天凌晨轉中颱，今天下午2時就立刻轉強颱，變化速度之快，十分罕見。不過，氣象達人彭啟明表示，許多國際研討資料都顯示，全球暖化之下，未來颱風發展的速度加快，將是趨勢。

氣象局指出，整個環境十分有利瑪莉亞颱風發展，瑪莉亞前天才剛生成，今凌晨就轉為中颱，原預測後天才變強颱，不料今天下午就增強為強颱，這種情況不常見。統整颱風資料，包括1988年的強颱瑞伯、1961年的強颱波密拉都是不到兩天時間就從生成轉強颱。

彭啟明表示，瑪莉亞生成如此快速，主要有兩個原因，第一個是關島附近海溫高，有利於發展，第二個則是位處太平洋高壓下緣，高壓勢力穩固，都是颱風發展快速的原因。彭啟明也說，現在國際也觀察到，於全球暖化之下，很多颱風有發展越來越快速的趨勢，不少專家都評估 ，雖然現在這種生成快速的颱風很少見，不過未來將會十分常見。

至於民眾關心瑪莉亞颱風是否影響台灣？氣象局表示，要視太平洋高壓勢力強弱而定，若太平洋高壓勢力強，瑪莉亞就會持續西偏或南偏，威脅台灣機率就會增加，太平洋高壓勢力弱，瑪莉亞北轉速度就會變快，對台灣影響變小很多。