不受雨害減產影響 草屯葡萄節今、明兩天熱鬧登場

2018-07-06 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣草屯鎮農會今、明兩天在農會超市前大埕廣場辦理「紫色浪漫，幸福成串」葡萄節，唯因葡萄採收期遇雨，不少果實吸收水分過剩致裂果，產量減約2成，所幸品質優異，平均甜度均能逾18度。

草屯農會指出，草屯鎮平林社區種植巨峰葡萄達35公頃，面積雖不大，但因灌溉取自烏溪，九九峰下日照充足且溫差大，因此歷年產況和品質都相當優異，果肉比他地更Q彈，還具濃郁果香，甜度更達18度以上，不輸國內其他主要產地。

但今年6月下旬連日大雨讓果農喊苦，草屯鎮許姓葡萄農說，今年氣候沒搭配好，成長期該降雨時沒下，偏偏在採收期的時候狂下，葡萄不斷吸收水分導致裂果，產量因此下滑大概2成，還好甜度和品質沒有受到影響，是不幸中的大幸。

草屯農會總幹事蕭忠郁說，國內整體葡萄產量受雨害影響，部分果園甚至減產逾半，所幸鎮內平林產區是山坡地，且砂礫加粘土的特殊土質，通風性良好、排水性也高，因此受雨災狀況並不顯著，最多減少1至2成，品質則維持優異。

而草屯巨峰葡萄產量雖不比其他產地，但品質有一定水準，草屯農會為此全力協助產銷推廣，該農會表示，除輔導成立三個產銷班外，更運用葡萄古名「草龍珠」概念，設計出「草農珠」葡萄禮盒，盼能讓更多消費者看見草屯巨峰葡萄。