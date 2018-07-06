「社區可能是許多社會議題的出口」 這社區這樣防家暴

2018-07-06 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



社區，可能是許多社會議題的出口，以家庭暴力防治為例，彰化有個種滿上萬棵油桐樹的小社區，社區志工成立「泡茶守護隊」，當發現常有家暴糾紛的人家又有異狀，如男主人又喝醉了，志工便紛紛從家裡帶來茶葉、花生米，共同前往該家戶和男主人泡茶，傾聽他暢談不滿，盼藉此大幅減少家暴的發生。

衛福部今日舉辦社區發展成果發表會，同時出版「社區影像書」，收錄全國22縣市社區發展軌跡，彰化縣是其中發展蓬勃的縣市之一。

彰化縣政府社會處副處長王蘭心接受本報訪問時分享，她認為，社區有可能是未來許多社會議題的出口，舉凡推展長照、建立社會安全網，勢必要有在地社區的力量，才得以順利運作。

以家庭暴力防治為例，彰化福田社區就盤點社區中哪幾家常有糾紛或暴力事件，當發現其中哪戶人家今日又不太對勁，社區男志工就會組成「泡茶守護隊」，呼朋引伴帶茶葉、零嘴前往該戶人家，傾聽男主人述說委屈，用自然的、健康的方式讓他消氣；而社區女志工就組成「姊妹貼心隊」，給予該家戶女性支持。

王蘭心認為，類似這樣的方式，比電視廣告、海報傳單宣導減少家暴都有用，如果每個社區都有這樣的活力，台灣的家暴案件數就能大幅降低。除此之外，由於人與人之間聊天、呷好道相報的傳播方式相當直接有效率，因此在活力十足的社區，各項政策的推行也會順利許多。

為帶起各地社區的活力，r近年來，中央乃至許多縣市開始編列預算推動「母雞帶小雞」策略，讓評鑑優良的社區帶動活力還不夠的社區。王蘭心舉例，彰化縣政府補助優良社區跟鄰近的3個、5個或7個社區相連結，某個活動讓這個社區辦、某個活動讓那個社區辦，藉此訓練志工、訓練幹部、培養社區寫計畫與核銷等能力，讓活力較弱的社區能量慢慢堆疊起來。