台北飆今年新高溫 午後38.5度

2018-07-06 16:40 中央社 台北6日電



中央氣象局觀測，今天台北市氣溫再飆今年新高，下午1時34分，高達攝氏38.5度。

氣象局午後發布高溫資訊，台北市為橙色燈號，新竹市、新北市、新竹縣、桃園市、花蓮縣、宜蘭縣為黃色燈號。

今天北部氣溫都偏高，台北市破38度，氣象局在大安森林公園都測得37.5度，其次是社子島37.3度、板橋37.2度。

另午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，高雄、屏東、澎湖地區及西半部、宜蘭、花蓮山區易有局部大雨，氣象局也發布14縣市大雨特報。