疾管署聯手藥妝店 出國防疫包巷口就能買到

2018-07-06 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



又到了暑假旅遊旺季，想準備旅遊防疫包卻不知道該去哪買、買什麼嗎？衛福部疾病管制署聯手知名藥妝店，疾管署署長周志浩說，這次推出這樣的合作，就是希望提醒民眾在藥妝店不僅能買到出國盥洗包，更能順便備齊防蚊液、乾洗手、口罩等防疫用品，讓民眾在巷口就能買到出國防疫包。

根據疾管署統計資料顯示，去年國人境外移入法定傳染病個案數是337例，前五大傳染病及人數分別為登革熱219例、急性病毒性A型肝炎42例、退伍軍人病13例、桿菌性痢疾12例及傷寒10例，主要都是從東南亞國家引入。

周志浩呼籲，有規劃出國旅遊的民眾可以準備旅遊防疫包，今年疾管署與屈臣氏合作，目前約550家門市暑假期間藥師會主動提醒民眾旅遊前、中、後注意事項，也會配合展示旅遊防疫文宣供民眾索取。

旅遊防疫包應該放哪些東西？周志浩說，夏季登革熱盛行，尤其想去東南亞地區旅遊的民眾一定要準備防蚊液，放置乾洗手液及肥皂紙，可保持雙手清潔，預防出壞肚子，口罩則可在人潮壅擠的地方保護自己也保護別人免於飛沫傳染疾病。

另外，夏天出遊不想曬黑又不想被蚊子咬，但塗抹順序到底是什麼呢？周志浩說，答案是先擦防曬用品，等到防曬乾掉後再噴防蚊液，才能有效達到防蚊效果。