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直播／學者組大學自主聯盟 李嗣涔：有良心者怎敢接教長

疾管署聯手藥妝店 出國防疫包巷口就能買到

2018-07-06 15:21聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

又到了暑假旅遊旺季，想準備旅遊防疫包卻不知道該去哪買、買什麼嗎？衛福部疾病管制署聯手知名藥妝店，疾管署署長周志浩說，這次推出這樣的合作，就是希望提醒民眾在藥妝店不僅能買到出國盥洗包，更能順便備齊防蚊液、乾洗手、口罩等防疫用品，讓民眾在巷口就能買到出國防疫包。

根據疾管署統計資料顯示，去年國人境外移入法定傳染病個案數是337例，前五大傳染病及人數分別為登革熱219例、急性病毒性A型肝炎42例、退伍軍人病13例、桿菌性痢疾12例及傷寒10例，主要都是從東南亞國家引入。

周志浩呼籲，有規劃出國旅遊的民眾可以準備旅遊防疫包，今年疾管署與屈臣氏合作，目前約550家門市暑假期間藥師會主動提醒民眾旅遊前、中、後注意事項，也會配合展示旅遊防疫文宣供民眾索取。

旅遊防疫包應該放哪些東西？周志浩說，夏季登革熱盛行，尤其想去東南亞地區旅遊的民眾一定要準備防蚊液，放置乾洗手液及肥皂紙，可保持雙手清潔，預防出壞肚子，口罩則可在人潮壅擠的地方保護自己也保護別人免於飛沫傳染疾病。

另外，夏天出遊不想曬黑又不想被蚊子咬，但塗抹順序到底是什麼呢？周志浩說，答案是先擦防曬用品，等到防曬乾掉後再噴防蚊液，才能有效達到防蚊效果。

周志浩再次提醒，民眾想要健康出國，一定要牢記「旅遊防疫三部曲」。出國前，務必到「國際旅遊處方箋」蒐集相關防疫資訊，必要時至旅遊醫學門診讓醫師量身打造專屬健康旅遊清單；旅遊期間，隨時洗手、吃熟食、避免遭蚊蟲叮咬；返國21天內，若有身體不適，請盡速就醫，並告知醫師旅遊史及接觸史。

衛福部疾病管制署聯手知名藥妝店，讓民眾在巷口就能買到出國防疫包。記者陳婕翎／攝影
衛福部疾病管制署聯手知名藥妝店，讓民眾在巷口就能買到出國防疫包。記者陳婕翎／攝影
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有規劃出國旅遊的民眾可以準備旅遊防疫包，放置防蚊液、口罩、衛生紙或毛巾、洗手液及...
有規劃出國旅遊的民眾可以準備旅遊防疫包，放置防蚊液、口罩、衛生紙或毛巾、洗手液及肥皂紙。圖／疾管署提供
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防蚊防曬東南亞

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