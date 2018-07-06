越南新住民之女上成大 感謝助學人讓她看到希望

2018-07-06 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 吳政修 ╱即時報導



新住民之子陳莊媚雖自小生長於貧寒之家，但一路幸有助學人的相助，讓她得以安心向學，她也抱著不能辜負助學人的期待更加督促自己不可以放棄及鬆懈，今年以優異成績考取成大外文系。

陳莊媚今天出席北台南家扶助學義賣啟動列車，分享一則以喜一則以憂的心情，並與捐贈義賣品的聯鴻興業有限公司林永智、林靜慧伉儷一起呼籲社會大眾能踴躍參與家扶學子即將於7月9日至10日，在白河、新營、學甲、佳里、善化中山路、歸仁及永康郵局舉辦的義賣活動，盼能為短缺的助學金挹注經費補足缺口。

北台南家扶主任莊淑惠表示：自79年起開始推動「助學希望工程」，29年來已陸續幫助超過五萬人次以上兒少順利升學，本學期估計將有530位高中職大專生及630名中小學生提出申請，高達770萬元助學金籌募實為不易，目前尚有約210萬元的缺口。

今年甫錄取成功大學外文系的陳莊媚同學表示父親於她7歲時中風行動不便臥床多年，越南籍新住民的媽媽除悉心照顧父親外，為維持家計也擔任看護賺取生活費，幸有家扶提供協助，才能讓她安心向學，未料父親又於四年前發現罹患胃癌，母親在蠟蠋兩頭燒下，不得不將父親送至養護中心，今年能順利考取大學，媽媽雖然十分高興但也擔心學費問題，很感謝有家扶推動的助學希望工程助學金得以申請，她也將秉持著不輕易放棄的信念繼續求學之路，並期學成後也能效法助學人的無私精神，讓愛長傳。