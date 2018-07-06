大學自主聯盟成立 院士：教部處理台大案違反3原則

2018-07-06 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



中研院院士黃一農今天出席「全國大學自主聯盟」記者會，致詞時表示，日前中研院院士會議中，人文及社會科學組院士提案，關於國立大學校長遴選制度與遴選結果，請教育部依「大學法」精神，他說，會中有一位修訂大學法第9條當事人表達強烈的意見，大家都是某一個層次的知識份子，但在不同時空竟然會對同個法條有不同的理解。

黃一農說，該院士解釋為何要制訂這個法條，以前是兩階段送進來教育部選，因社會上有意見，才改為一階段，如果大學校長是由遴委就決定，那法規就不會寫教育部遴聘之，仍要由教長判斷；但黃一農認為，但他已經把權力下放至遴委，這樣比過去2階段遴選還要惡。

黃一農指出，院士會議中一個又一個人站出來要擱置，懷疑有人在運作。原本想像會被擱置，但投票卻不同，想講不敢講、內心有評斷的，通過有6成的票，支持的聲音沒有被清楚的呈現，有許多的人不敢發言。

中研院院士、清華大學前校長劉炯朗也說，教育是國家命脈的延續，雖然離開高教多年，還是十分關心高教，今天出席則是表示尊敬。

中研院院士、清華大學前校長陳力俊表示，問3個問題，「無罪推定」、「相同標準」、「尊重立法原意」這是直接的檢驗，教育部處理台大時違反這3個原則，今天到場表達宣言的強力支持。短期目標希望台大校長遴選事件能夠圓滿落幕，未來自主聯盟法人化後對高教自主的議題探討、集思廣益才能夠提升台灣的高教。

實踐大學陳振貴也說，他是代表私立大學以個人身份支持全國大學自主聯盟的成立，公立及私立面對教育部管的很多，希望聯盟成立後也能夠擴及至私立大學，他也引用日前新加坡大學校長受訪「新加坡大學成功的關鍵在於大學自主」，表達支持大學自主與學術自由。