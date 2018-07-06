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影／佛心來也！海牛守護者魏清水與蟳媽媽潮間帶話別

2018-07-06 14:50聯合報 記者何烱榮╱即時報導

「我不是不愛海鮮，但很少看到蟳仔媽咪，(雖然她身價800元)，會對我流眼淚與哭訴的，既然緣盡緣滅，擲筊後，孫中山也同意一杯放生…幫我守護這塊濕地吧！」

又到饕客大啖處女尋的季節， 芳苑鄉洪姓漁民手中的處女蟳又大又肥。 照片／魏清水提...
又到饕客大啖處女尋的季節， 芳苑鄉洪姓漁民手中的處女蟳又大又肥。 照片／魏清水提供
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彰化縣芳苑鄉海牛和潮間帶生態守護者魏清水在臉書個人網頁，上傳他在潮間與1隻處女蟳「話別」的放生影片，感動許多粉絲按讚，留言祝福這隻處女蟳不要再被抓到，「蟳仔媽咪，妳安心的去吧！」、「願子孫昌旺」…，也有粉絲建議「比照韓愈的祭鱷魚文，你也寫篇祭蟳文」。魏清水笑回「人生總有七情六慾…轉個彎而已」。

台灣有句俚語「七蟳八市九毛蟹十毛蜞」，每年此時，是處女蟳(又稱沙母)、菜蟳（又稱沙公）、紅蟳(交配後的母蟳)，芳苑、王功一帶不少漁民在潮間帶設置內放誘餌的蜈蜙網，等著漲潮時蟳群自投羅網。

本月3日，魏清水導覽遊客坐海牛車到潮間帶生態遊時，看到漁民的蜈蜙網抓到1隻重約1公斤的處女蟳，因牠想逃生，斷了右大螯仍奮力掙扎。魏清水看了不忍，請漁民讓他帶回家飼養了兩天，感覺牠應恢復健康了，5日下午帶到潮間帶，剪斷塑膠繩將牠放生。

「其實我也很喜歡吃海鮮，突然轉了念，決定讓牠重回大海繼續繁衍。」魏清水說，彰化縣擁有台灣最長、最美的濕地，芳苑、漢寶的潮間帶生態豐富，是很好的生態教育海域，希望政府能重視，大家也能珍惜，一起守護這片最處的老天爺賜給台灣的海洋資源。

魏清水在放生時，自拍與處女蟳「話別」的過程，「我幫你放生，是就表示一下…好好，我知道你的意思，既然相逢是有緣，在我家待了兩天，也沒想要吃你，我給你放生了哦~哪，去幫我守這塊濕地啦…就是這塊濕地，尤其那個六輕，叫它不要亂搞！有沒有問題，有的話就吐舌一下…你要感恩喔，要放生你啦，不要覺得不可思議，要放生你哦…好，又生龍活虎了，去玩吧，不要說再見…好，拜拜哦，去活…」，許多網友看了直說讚。

1隻重約1公斤的處女蟳在潮間帶漫步時，被觀光客發現捕捉時自斷右螯想逃，魏清水帶回...
1隻重約1公斤的處女蟳在潮間帶漫步時，被觀光客發現捕捉時自斷右螯想逃，魏清水帶回飼養兩天讓牠復原後，帶到潮間帶放生。照片／魏清水提供
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1隻重約1公斤的處女蟳在潮間帶漫步時，被觀光客發現捕捉時自斷右螯想逃，魏清水帶回...
1隻重約1公斤的處女蟳在潮間帶漫步時，被觀光客發現捕捉時自斷右螯想逃，魏清水帶回飼養兩天讓牠復原後，帶到潮間帶放生。照片／魏清水提供
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潮間帶濕地漁民

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