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成大醫外包烏龍 醫改會：監督管理責任不能也外包

2018-07-06 14:45聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

成大醫院洗腎錯拿漂白水，原來是因外包清潔工拿空透析液瓶子裝漂白水稀釋而導致的連環烏龍，目前許多醫療院所習慣將非醫療核心事務外包，醫改會副執行長朱顯光指出，在外包趨勢下，醫院不應以價格低廉為競標考量，更不能連監督管理責任都一同外包。

成大醫院洗腎中心傳出險將漂白水注入病患的體內事件，經台南市衛生局調查發現，原來是護理師將空透析藥水桶放在走廊上，結果一名外包清潔人員將空瓶子拿來裝漂白水稀釋，又忘記撕掉藥水標籤，後又被另一名清潔人員將裝了漂白水的透析藥水桶放回藥水區，才導致護理師誤拿。

朱顯光說，過去醫改會常接到病患針對外包事務的投訴，前3名分別是，亂丟醫療廢棄物、未確實保管及銷毀病歷，在路邊都能撿到病歷表、推床造成病患受傷或推錯病患等。但醫院在面對這些投訴時，普遍的態度都是接責任推卸給外包廠商，要求病患直接向廠商求償，醫院不願承擔外包事務所造成損害賠償責任。

當醫院外包事務越來越普遍，到底應注意哪些事項才能達到有效管理，避免再次搞烏龍，朱顯光認為，首先應該從如何選擇外包商下手，競標考量應改以人員是否接受專業醫療訓練出發，且查明清楚過去有無出包狀況。可惜目前醫院選擇外包，就是為了節省人事成本，所以競標方式是以哪家價格低廉就選哪家為考量標準，但這些外包廠商未必了解醫院運作模式。

另外，朱顯光說，醫院要外包事務可以，但絕對不能連監督管理責任也外包掉，醫院必須承擔院內生所有大小事的責任歸屬，當病患遭遇不公時，不論是否歸責於外包事務，醫院本身都必須做為窗口，正視問題且依循院內SOP規範查明真相、更正，而非將責任推卸給外包廠商。

成大醫院。聯合報系資料照
成大醫院。聯合報系資料照
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洗腎成大醫院護理師

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