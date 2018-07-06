機上餐這樣生產 國泰空廚17秒完成歐姆蛋

2018-07-06 14:42 中央社 香港6日電



香港是全球最繁忙轉運站之一，為滿足大量機上餐需求，國泰航空飲食服務有限公司每天平均生產8萬3000份餐點，利用自動化設備，約17秒就可以完成一個歐姆蛋。

國泰航空飲食服務有限公司是國泰航空旗下空廚，根據統計，去年提供超過全球50間航空公司從香港出發的班機餐食，佔香港國際機場機艙飲食服務市場的65%，其生產的7成5餐食供應給國泰航空，其餘的則供應給其他航空公司。

中央社記者今天赴國泰航空飲食服務有限公司採訪，行政總裁黃文傑受訪時表示，公司每天平均要生產8萬3000份餐點，因此除了有2000名員工每天24小時輪班運作外，也大量使用自動化設備，確保餐點供應無虞。

實際造訪空廚現場，大量的食材都由不同人員負責處理，每個員工也穿上防塵衣、防塵帽和手套，確保食物的清潔和衛生，而最特別的就屬廚房內的「自動歐姆蛋機」，圓形的機台上，有18個煎鍋，機器還會自動注入蛋液，員工只需要翻攪並翻面，約17秒的時間就能夠完成一顆歐姆蛋。

另外，為了提升效率，廚房內也擺有一台「自動擺盤機」，從起點到終點約10分鐘的時間，就能將水果、餐具、餐盤等都擺放整齊並置入推車，1小時就可以完成1344份餐點，展現高效率。

另外，為了確保食品衛生，黃文傑也強調，所有食物的處理流程都是單向，因此過去從未曾發生食物中毒的事件，而他表示，因應穆斯林旅客要求，國泰航空飲食服務有限公司也提供客製化服務，以滿足全球多元市場。