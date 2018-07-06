好熱！ 台北38.5度高溫 板橋也飆破37度

2018-07-06 14:01 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



根據中央氣象局觀測資料顯示，台北今天下午1時34分出現38.5度高溫。大安森林公園、社子、板橋也都飆破37度，依序為37.5度、37.3度、37.2度。

明天西南風持續減弱，風向轉為偏南風，中南部清晨至上午雖仍有短暫陣雨或雷雨，不過機率降低、雨勢減緩，其他地區以多雲為主，各地出現午後雷陣雨的機率仍高，高溫約31至34度。