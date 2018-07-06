為臥床者翻身創新招 花費力氣省一半

2018-07-06 13:53 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



武俠小說裡，借力使力是高招，沒想到，這也可以用在照顧臥床者身上，運用技巧，可以省掉一半力氣。

位在宜蘭縣的羅東博愛醫院今天指出，院方居家護理所從日本引進新式翻身擺位法，重金禮聘業老師來台傳授，讓照顧者不再只是使用蠻力，拉、抓、推，讓自己感到疲憊，而是可以用更省力、不受傷的方式，去照料患者或自己最親愛的家人。

羅東博愛醫院社區醫學部副院長盧進德形容說：「沒有技巧，60公斤的人你翻身看起來像120公斤，但如果運用了『新式翻身擺位法』，60公斤的翻身可能只剩30公斤！」他強調：「照顧需要技巧！」

博愛居家護理所負責人陳麗芬護理長，也是新式翻身擺位種子教師，她說，新式翻身擺位法源自很早就高齡化的日本，新式翻身擺位法與傳統方式最大的不同是，包括搖起床頭、壓力分散、水平垂直及運用滑步等技巧，主軸都是用自然扶持手法，讓被照顧者在放鬆、舒適的狀態下被擺放和翻動。

羅東博愛醫院居家護理所不但訓練出宜蘭縣種子教師，並結合社團法人宜蘭縣社區照顧促進會，開班授課，以「新式翻身擺位法」推廣，照顧失能的婆婆快10年的林女士也特別帶著父親聽講習，她一談到照顧者的苦，眼淚止不住說，照顧是一場長期抗戰，能夠更有效率的照顧讓讓婆媳倆都能更輕鬆。