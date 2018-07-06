為臥床者翻身創新招 花費力氣省一半
武俠小說裡，借力使力是高招，沒想到，這也可以用在照顧臥床者身上，運用技巧，可以省掉一半力氣。
位在宜蘭縣的羅東博愛醫院今天指出，院方居家護理所從日本引進新式翻身擺位法，重金禮聘業老師來台傳授，讓照顧者不再只是使用蠻力，拉、抓、推，讓自己感到疲憊，而是可以用更省力、不受傷的方式，去照料患者或自己最親愛的家人。
羅東博愛醫院社區醫學部副院長盧進德形容說：「沒有技巧，60公斤的人你翻身看起來像120公斤，但如果運用了『新式翻身擺位法』，60公斤的翻身可能只剩30公斤！」他強調：「照顧需要技巧！」
博愛居家護理所負責人陳麗芬護理長，也是新式翻身擺位種子教師，她說，新式翻身擺位法源自很早就高齡化的日本，新式翻身擺位法與傳統方式最大的不同是，包括搖起床頭、壓力分散、水平垂直及運用滑步等技巧，主軸都是用自然扶持手法，讓被照顧者在放鬆、舒適的狀態下被擺放和翻動。
羅東博愛醫院居家護理所不但訓練出宜蘭縣種子教師，並結合社團法人宜蘭縣社區照顧促進會，開班授課，以「新式翻身擺位法」推廣，照顧失能的婆婆快10年的林女士也特別帶著父親聽講習，她一談到照顧者的苦，眼淚止不住說，照顧是一場長期抗戰，能夠更有效率的照顧讓讓婆媳倆都能更輕鬆。
羅東博愛醫院指出，全國目前有76萬失能、失智長者與身心障礙者，多數仰賴家人照顧，根據中華民國家庭照顧者關懷總會的調查統計，全國的家庭照顧者照顧平均長達9.9年，每天照顧約13.6小時，長期臥床，褥瘡最棘手，預防之道，就是勤於幫臥床者翻身，透過新法，希望讓被照顧的人感到安心，不被驚嚇、照顧者也能輕鬆不費力。
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