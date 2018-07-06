超快！ 中颱瑪莉亞 最快下午升格為強颱

2018-07-06 13:52 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



今年第8號颱風瑪莉亞，今天凌晨2時才增強為中颱，氣象局觀測指出，最快今天下午就升級為強颱。

氣象局指出，目前整個環境十分有利颱風發展，瑪莉亞前天才剛生成，今凌晨就轉為中颱，原預測後天才變強颱，但若繼續照這樣的速度下去，下午就有機會增強為強颱，這種情況不算常見。