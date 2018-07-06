對流雲系發展旺盛！高屏澎湖宜花大雨特報

2018-07-06 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



中央氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天高雄、屏東、澎湖地區及西半部、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

今明兩天西南風逐漸減弱，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。周日至下周二東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。