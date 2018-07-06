55位愛心司機 專車接送特教生郊遊趣

2018-07-06 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



台灣大車隊有一群充滿愛心的計程車司機，自發性成立「樂活社」，並積極致力於各種公益活動，從101年底，每人每月捐出100元，幫助許多罕見疾病的小朋友。上月30日還與台北市政府教育局攜手合作，在新竹「綠世界生態農場」舉辦「樂活森林‧讓愛飛揚」特教生家庭日公益活動，55位愛心司機一同伸出溫暖的手，邀請33個特殊教育學生的家庭走出戶外，與家人們一起親近大自然。

當天台灣大車隊的愛心司機們，特地從大台北地區專車接送特教學生家庭前往新竹「綠世界生態農場」，還全程陪在身旁，一起探索自然生態景觀、鳥類生態公園、天鵝湖區等充滿原野氛圍的大自然園區，就為了與孩子共度每個歡樂時光，讓孩子們在充滿愛的環境下開心體驗自然生態的奧妙。

台灣大車隊總經理李瓊淑表示，台灣大車隊樂活社已連續舉辦6屆特教生家庭日的公益活動，每位司機都自願放棄一天的工作機會，只為盡一己的力量讓社會灌注更多溫暖。

台灣大車隊樂活社社長吳友翔說，因為他們行動不太方便，有這個機會能夠協助他們、帶他們出去玩，讓他們體驗溫馨、快樂的一天，真的非常有意義，也讓身為家長的自己，成為孩子的榜樣。其他愛心司機也說，明年還要繼續來服務這些弱勢孩童們。