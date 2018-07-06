華航抽台北雪梨機票 1人中獎2人同行

2018-07-06 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



華航昨晚開始舉辦快閃抽獎活動，民眾只要在今天下午3時以前，至中華航空粉絲團公布的指定網址進行登錄，再參加快閃活動，就有機會抽中台北雪梨2人經濟艙來回機票，1人中獎2人同行！截至今天早上，已吸引逾萬粉絲登錄資料。 中華航空「說好的旅行呢？」全新品牌形象廣告將亮相，昨起台北101大樓外牆亮起「小李，說好的雪梨呢？」。圖／中華航空提供 分享 facebook

中華航空「說好的旅行呢？」全新品牌形象廣告也即將亮相，昨日起台北101大樓外牆「小李，說好的雪梨呢？」連續2天點燈，鼓勵民眾兌現曾經和親朋好友說好旅行的承諾。

想參加快閃活動抽獎民眾，須於今天下午3時以前，至中華航空粉絲團登錄指定資料，姓「李」者，只要於上述指定網址登錄個人資料即可；非姓「李」者，於上述指定網址登錄個人和一位「李」姓親朋好友資料。

登錄完成者，今天晚上8時到台北市信義區松壽廣場公園快閃活動，即可參與現場抽獎，有機會獲得華航台北雪梨經濟艙來回機票1組，共計抽出1名得獎者。

華航表示，得獎者為姓「李」者，須出示貼有相片之身份證明文件正本或影本，證明與指定網址上登錄者為同一人，方可領獎。得獎者非姓「李」者，參與者須保證已取得李姓友人本人同意參加本活動，並出示自身及登錄於指定網址上之「李」姓友人貼有相片之身份證明文件正本或影本，證明與指定網址上登錄者為同一人，方可領獎。