拼車趣退費處理不佳 北市府法務局列警訊

2018-07-06 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



台北市法務局今發布消費警訊，拼車趣股份有限公司專營機場接送服務，透過不同消費者拼車共乘方式，以低廉價格吸引零星散客消費。但多位消費者向消保官申訴指出，該公司所提供服務常不準時或服務不佳，甚至未使用服務而申請退費，卻沒收到退款。因該公司退費問題處理不佳，且不出面處理爭議，提醒消費者注意，在與拼車趣公司訂購相關服務前，務必審慎評估相關風險。

主任消保官何修蘭指出，拼車趣公司於20自去年1月1日起至今年7月5日止，在台北市的消費爭議案件共有16件，該公司多未出席協商，嚴重損及消費者權益。主要爭議內容則包括消費者預約機場接送的拼車服務後，司機未如時到點接送及服務態度不佳等問題，甚至有未使用服務的消費者事後向業者申請退費，卻未收到退款情形。

何修蘭進一步表示，拼車趣公司透過Facebook粉絲團及LINE通訊軟體進行廣告宣傳及與消費者聯繫，以吸引年輕客群消費。但查詢財政部營業登記資料公示查詢系統，該公司營業狀況已變更為非營業中，故提醒消費者在向該公司進行消費前，務必審慎評估相關風險，以免消費權益受損。記者試圖聯繫業者說明，該公司電話已變成空號，官網也已關閉。