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直播／學者組大學自主聯盟 李嗣涔：有良心者怎敢接教長

影／中颱瑪莉亞持續增強 是否侵台？太平洋高壓是關鍵

2018-07-06 13:01聯合報 記者謝育炘╱即時報導

今年第八號颱風「瑪莉亞」，由於未來通過的海水溫度較高適合強度發展，因此氣象局預估今晚就會從中颱來到強烈颱風等級，但會不會直接侵襲台灣，氣象局表示，得看太平壓高壓勢力而定，目前還有很大的不確定性，下周一開始路徑會更明確。

中颱瑪莉亞所處的環境有利成長，不排除成為強烈颱風。記者謝育炘／攝影
中颱瑪莉亞所處的環境有利成長，不排除成為強烈颱風。記者謝育炘／攝影
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氣象局颱風

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