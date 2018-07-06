想登大膽島還得等等？ 金門縣公布最新登島條件

2018-07-06 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



今年7月，國內旅遊最具話題性的金門大膽島，因為封閉近70年，除了服役軍人之外，一般民眾無法上島，讓這佔有重要軍事屏障的島嶼更加神秘。終於在今年配合823砲戰60週年及大二膽戰役68週年紀念，7月26日開放部分民眾登島。不過，原預計一般民眾皆可申請，且一日可容納300人登島，金門縣政府5號發布了最新公告，針對登島條件做了調整。

抵達大膽島可看到斗大的精神標語。記者張芳瑜／攝影 分享 facebook

金門縣政府近期針對大膽島登島行程，研議出最佳營運模式以作為後續開放的標準，7月26日起至10月31日將為試營運期間，調整為每日限制100人上島，7月9日起受理金門籍志工及其指定金門籍親友1名，以及曾於大膽島、二膽島或烈嶼鄉服役之退役官兵本人及其指定親友4名申請，其中金門籍志工及退役官兵每日登島名額分配暫定各50名，此外，原需入住小金門一晚的條件也取消。

金門縣政府表示，民眾需於登島前15天進行申請，試營運階段網站將公告3個月船班班表，以烈嶼鄉「九宮碼頭」為進出門戶，由縣府以租賃民間載客小船接駁往返大膽島，島上採全程步行搭配電瓶車接駁參觀及隨團專業導覽解說，遊程全程約需5小時(含觀光船來回航程) 。