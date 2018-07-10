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茶第一泡不喝要倒掉 其實農藥殘留並無關！

2018-07-10 12:39聯合新聞網 食力Foodnext

【撰文＝吳博元（知名國際企業研發幕僚）】

很多人常會送給長輩高級茶葉作為伴手禮，而長輩也會不吝嗇請您坐下來，好好喝杯茶。你是否也發現到長輩都會將「第一泡」茶湯倒掉？第一泡茶是否真的有農藥殘留

「圖 / 食力提供」
「圖 / 食力提供」
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先告訴你，完全不是農藥殘留的問題！為何不是農藥殘留的問題？難道又是護航者嗎？讓我們先從用於茶葉栽種的「系統性農藥」及「接觸性農藥」說起。

所謂系統性農藥，簡單的說，就是偏屬於「水溶性」農藥，透過植物自行吸收水分，讓農藥全面、均勻分布至植物體中。很萬幸的，現今世界大面積種茶的國家，漸漸地不使用系統性的農藥，台灣使用系統性農藥也十分鮮少。再者，依照茶葉泡製過程，至少是稀釋了50～100倍，只要茶葉的農藥殘留符合法規標準，就算所有水溶性農藥都會溶出在茶湯中，也不致有健康疑慮，而且真要喝茶喝到超過農藥殘留標準的量，恐怕是要喝下好幾十公升的茶湯，在農藥中毒之前早就已經飲水過量引起水中毒了。

再來討論「接觸型農藥」，屬脂溶性藥劑，也就是水不易沖走、溶出的藥劑類型。使用此類型農藥，會同時添加界面活性劑幫助農藥使其溶於水方便噴灑作業，但噴灑到植物上之後，前述兩者會先降解，讓農藥沾附在茶葉上，才不會因下雨而流失，而達到病蟲害防治的效果。那為何明明留在茶葉上農藥卻不會被我們喝下肚呢？因為接觸型農藥的「脂溶性」特點，讓農藥極度傾向留在茶葉上，而非在茶湯中，因此除非直接去吃茶葉(茶粉、抹茶粉等)，不然農藥極難從茶葉表面溶出至茶湯中。

既然第一泡茶是否飲用與會不會喝下農藥並無直接關係，那泡茶到底要不要把「第一泡茶」倒掉呢？

若從茶葉製程討論，在製造發酵茶的的日光萎凋過程時，許多傳統茶農經常是裸上身、赤足的狀態下進行作業，且在散茶包裝前可能會短時間暴露在空氣中，難免會有塵埃、環境汙染物，雖這些可能的汙染若有似無，但部分汙染物無法在高溫烘乾的製程中被分解(例如無機灰分，裂解溫度高的有機物)，上述的因素雖存在，但對健康的影響卻是微乎其微。回過頭來，將第一泡茶倒棄不飲用，單純出自泡茶者對品茶者的禮遇，就茶湯品質或是食品安全而言，並沒有科學依據。

若從茶葉浸泡過程討論，預先用熱水短時間（30秒以內）沖洗，其實有助於茶葉的舒展，但對於品質優良的茶葉，將第一泡無故倒掉著實非常可惜，不論是紅茶、烏龍茶或是綠茶，第一泡通常具有最高的香氣及營養成分，第二、三泡雖更能夠充分展現茶葉的精華本質，讓茶葉風味較深層的表現，但卻沒有第一泡香氣馥郁，營養豐富。故部分嗜茶如命的茶友，會將第一泡結合第二、三泡共同享用。

故總體結論，不建議將第一泡茶倒掉，以免在無科學根據的情形下，浪費了美味的第一泡茶，也辜負了茶農辛苦製作的好茶。

【延伸閱讀】

為何農作物會有農藥殘留？不能避免嗎？

越南茶都有戴奧辛污染？普洱茶易含黃麴毒素？

茶飲專家告訴你 泡杯好茶的5大秘訣

內容來源=食力foodNext授權轉載

食力粉絲團＝食力foodNext

農藥殘留中毒高溫

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