核四前工程師研發「耐震斷流系統」 獲發明展金牌

2018-07-06 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



台灣代表團在日本東京創新天才發明展奪下22金、10銀、2銅以及5座大會特別獎，總成績排名第一。其中，原本在核四工作的資深變電工程師許來旺，發明的「耐震斷流系统」，一旦地震等災害發生，可在20秒內斷流電路，確保核能電廠安全，發明深獲日本評審佩服，獲得金牌和特別獎，不少企業更是主動接洽了解。

台灣代表團在日本東京創新天才發明展奪下22金、10銀、2銅以及5座大會特別獎，總成績排名第一。圖／中華創新發明學會提供 分享 facebook

台灣代表團團長、中華創新發明學會理事長吳智堯表示，日本東京發明展歷史悠久，每年吸引來自全球眾多人才參賽，今年共有美、英、荷蘭、俄羅斯、中國等12國參賽，全場超過150件作品，台灣共有42件作品參展，最後總成績排名第一。

時任台灣核四資深變電工程師許來旺，看到福島核電廠受到地震影響造成諸多危害，因此投入電力安全研究。最後研發不需任何電力供應的「超高壓及高壓斷路器之無障礙自由跳脫系統」，結合機構，能在20秒內阻斷電流。技術獲得日本、美國、法國等多國專利，解決常久以來隱藏在斷路器裡的功能障礙。

台北市私立復興實驗高中這次兩項發明分別獲得兩項特別獎與金牌，分別是郭彥霆、鄭舒允、陳昱蓁、任恆右、郭彥誼、鄭楷祐合作的「多功能升降、移位、生活輔助裝置」，結合電動升降馬桶坐墊與斜躺盥洗裝置的多功能輔助裝置。讓高齡者或行動不便者坐下或起身時提供安全、舒適的輔助支撐。而張閎勛、陳昀滺、林墨、林漢、江宜蓁、蕭叡佺合作的「多功能輔助裝置」，是將電動升降馬桶坐墊結合斜躺盥洗，提供中高齡者無障礙生活。

中華大學師生黃偉閔、黃郁玟和陳佑安發明的B-Bike是一款共享單車系統則是讓每輛單車都具備發電與蓄電功能，讓借用者邊騎邊蓄電，再由停車站統一收集電力供臨時需要電源的路人有償使用，而騎乘車騎車過程所產生的電力可折抵租金。發明獲得一面金牌。