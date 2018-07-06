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科普也能演戲劇 中小學科展台中登場　

2018-07-06 12:21聯合報 記者林良齊╱即時報導

全國中小學科學展覽會今年在台中。中小學科展將從今年7月23日至29日在中興大學舉行，「與大師有約」座談邀請台灣大學天文物理所教授吳俊輝分享，也因應12年國教108年課綱中自然科學領域新增的「探究與實作」將有高中教師參與融入探究與實作的課程設計課程。

今天由科教館自行籌畫演出的科普劇也演出，以戲劇方式演示電學科學原理。圖／科教館提...
今天由科教館自行籌畫演出的科普劇也演出，以戲劇方式演示電學科學原理。圖／科教館提供
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今天由科教館自行籌畫演出的科普劇演出，以戲劇方式演示電學科學原理，當光劍啟動電漿球時，這齣科普劇也將在科展之夜登場，科學與戲劇的跨域結合，運用戲劇張力，啟動探索精神。

主辦科展的科教館指出，今年全國各級學校科展參賽作品達12074件，經初選參加地方展覽的作品有4674件，最後進入全國展覽會的作品只有394件作品，約占3%，科教館會將這些優秀作品彙編放在科教館網站，提供中小學教師豐富的教學研究參考素材。

科學博覽會攤位包括「環境保育」、「趣味教材」、「虛擬實境」、「能源永續」、「基礎科學」及「應用科學」等六大議題逾百個攤位；科學主題館設有中興大學物理系的「物理未來館」、清華大學「飛鼠部落科學館」、微軟的「微軟雲端未來課堂」、科博館的「全民參與的博物館」以及漢翔的「航太館」，其中漢翔展出的TFE-1042發動機為IDF戰機的動力來源，更是首度在國人面前曝光。

全國科展開放一般民眾參加科學博覽會，科教館希望藉由一系列豐富的科學教育活動與交流平台，點燃全國民眾對科學的熱情，提供師生及家長一個理性、熱情有趣及充實的暑假生活。詳情可至第58屆全國科展官網查詢。

中小學科展將從今年7月23日至29日在中興大學舉行。圖／科教館提供
中小學科展將從今年7月23日至29日在中興大學舉行。圖／科教館提供
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物理中興大學戰機

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