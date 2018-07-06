宜蘭童玩節明開幕 國5視車流啟動南下管制

2018-07-06 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



宜蘭童玩節明天開幕，屆時預期國5將湧入大量車流，高速公路局將視車流情形提前啟動南下匝道儀控管制，以紓緩車流。另國5實施多項大客車優先措施，大幅節省行車時間，高公局籲請用路人多利用公共運輸前往宜蘭旅遊，避免塞車影響遊興。 宜蘭童玩節明天開幕，圖為資料照。聯合報資料照片 分享 facebook

暑期國5經常湧現大量車流，其中上午南港系統至坪林南下方向、下午宜蘭至坪林北上方向較容易產生壅塞，請用路人避開尖峰時段及路段。

目前國3南下轉國5南下南港系統交流道及石碇至彭山隧道南下路段設有大客車專用道，國3南下南港至南港系統交流道假日及國5北上宜蘭至頭城機動開放路肩通行大客車，國5入口大客車專用道均不受匝道儀控管制，透過這些優先措施，搭乘公共運輸比自行開車單程可節省半小時以上，籲請用路人往返宜蘭地區多利用公共運輸。

此外，國道客運配合童玩節開行專車，並提供搭乘者入園折扣，民眾可多加利用。

高公局表示，用路人如要開車出門，請務必做好車況檢查，出門前先下載「高速公路1968」App、「國5藍牙交通資訊推播」App或上高公局即時路況資訊網站查詢路況，行駛途中可透過廣播、路上電子資訊看板、請同車親友使用「高速公路1968」App、「國5藍牙交通資訊推播」App或撥打「1968」客服專線，掌握即時路況，彈性調整行車路線，避開壅塞路段。