影／嘉義山區雨瀑 專家：對流旺盛所致

2018-07-06 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義市張姓市民日前駕車在82號快速道路往西，拍到嘉義縣中埔山區天空有如破洞、倒水壯觀景象，專家表示這在對流旺盛雲族裡面會發生，主因台灣近日天氣型態處在不穩定帶，影片現象名字就叫「雨瀑」。

嘉義氣象站主任洪俊煌表示，這幾天台灣天氣型態都是在西南風不穩定帶，很容易出現對流性雲，因此產生降雨、閃電、打雷、冰雹及雨瀑，一般並沒有強調要多少厚度雲層，只是程度上差異。