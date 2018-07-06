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燕巢國中紛爭落幕 高市教育局同意校長轉任教師

2018-07-06 11:31聯合報 記者徐如宜╱即時報導

燕巢國中校長陳琪萍決定轉任教師，希望校園恢復平靜。圖／取自燕巢國中官網
燕巢國中校長陳琪萍決定轉任教師，希望校園恢復平靜。圖／取自燕巢國中官網
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高雄市燕巢國中校長轉任爭議，引發高雄市教師職業工會與高雄市教育產業工會互槓。高雄市府教育局今天同意校長陳琪萍提出轉任教師，並於107學年度開始前完成新校長遴選作業。陳琪萍則發表聲明：「期待燕巢國中能因我轉任化解所面臨困境，更感謝這些日子有教師職業工會和教育產業工會對學校關心，盼我的決定讓家長會及教師會能再度齊心為燕巢學子合作。」

燕巢國中校長因領導方式出現爭議，九成教師連署請教育局請將校長調離原職，校長也向教育局提出轉任教師的申請。但也有家長力挺校長，認為辦學有成果，希望校長留下來。高雄市教師職業工會與高雄市教育產業工會，各赴市府與市議會提出訴求，請教育局妥適處理，消弭爭議。

高雄市教育局今天表示，為讓校園儘速恢復和諧，回歸教育本質，已同意燕巢國中校長陳琪萍提出轉任教師，教育局將儘速完成校長回任教師等作業，並於107學年度開始前完成新校長遴選作業。

但高雄市教育產業工會理事長鄭穎聰指出，根據高雄市國中小校長遴選作業及遴選委員會設置要點，「校長遴選作業結束後，學校校長因故出缺，以代理方式處理為原則。」教育局在校長遴選作業結束後又辦遴選，有違法之嫌。教育局解釋，這是「原則」，並沒有說「不得」，考量一年的校長代理期會太長，教育局還是決定辦遴選作業，預計下周就召開遴選委員會，希望在七月底前完成作業。

以下是陳琪萍聲明書全文：

是一份緣讓我有機會於105學年度調任燕巢國中擔任校長，我很喜歡燕巢一切，更感謝在校務推動上同仁配合，感恩鄉里里長、區長等協助積極尋求各產官學資源挹注，幸運的我有家長會蕭隆正會長暨全體委員做燕巢國中後盾，更不捨支持我走過草創校友會艱辛蔡進樹理事長及龔榮源總幹事及全體委員，讓燕中學子有屬於燕巢校友平台並能獲大家肯定。本校教學團隊給我生命中最美教學合作經驗讓我參與享受我們團隊榮耀，學校榮獲教育部資訊科技融入教學創新應用團隊入選全國優勝，又繼續轉戰教學卓越團隊，全體同仁一起努力下今年會考成績也突破瓶頸，達成我們共同願望脫C，受家長肯定下招生也比過去更好。

我愛燕巢一切，更相信這緣起不滅，現因我一己之轉任，得化解校內行政運作問題，讓校園恢復平靜，使學生「受教權」獲得保障，讓師生可以安心在環境中成長知能，為學校領導者之所當為，教育者可承受之重，亦於此後省思精進自身領導能力，做為校長職涯之砥礪。

期待燕巢國中能因我轉任化解所面臨困境，更感謝這些日子有教師職業工會和教育產業工會對學校關心，盼我的決定讓家長會及教師會能再度齊心為我們燕巢學子合作，以集親師生之眾力，校友會也能在未來更加健全成為燕中學子最大資源網，一日燕中人，也願終身以燕中為榮。

燕巢國中校長申請轉任教師，今天發表聲明書。記者徐如宜／翻攝
燕巢國中校長申請轉任教師，今天發表聲明書。記者徐如宜／翻攝
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