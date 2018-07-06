燕巢國中紛爭落幕 高市教育局同意校長轉任教師

2018-07-06 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



燕巢國中校長陳琪萍決定轉任教師，希望校園恢復平靜。圖／取自燕巢國中官網 分享 facebook 高雄市燕巢國中校長轉任爭議，引發高雄市教師職業工會與高雄市教育產業工會互槓。高雄市府教育局今天同意校長陳琪萍提出轉任教師，並於107學年度開始前完成新校長遴選作業。陳琪萍則發表聲明：「期待燕巢國中能因我轉任化解所面臨困境，更感謝這些日子有教師職業工會和教育產業工會對學校關心，盼我的決定讓家長會及教師會能再度齊心為燕巢學子合作。」

燕巢國中校長因領導方式出現爭議，九成教師連署請教育局請將校長調離原職，校長也向教育局提出轉任教師的申請。但也有家長力挺校長，認為辦學有成果，希望校長留下來。高雄市教師職業工會與高雄市教育產業工會，各赴市府與市議會提出訴求，請教育局妥適處理，消弭爭議。

高雄市教育局今天表示，為讓校園儘速恢復和諧，回歸教育本質，已同意燕巢國中校長陳琪萍提出轉任教師，教育局將儘速完成校長回任教師等作業，並於107學年度開始前完成新校長遴選作業。

但高雄市教育產業工會理事長鄭穎聰指出，根據高雄市國中小校長遴選作業及遴選委員會設置要點，「校長遴選作業結束後，學校校長因故出缺，以代理方式處理為原則。」教育局在校長遴選作業結束後又辦遴選，有違法之嫌。教育局解釋，這是「原則」，並沒有說「不得」，考量一年的校長代理期會太長，教育局還是決定辦遴選作業，預計下周就召開遴選委員會，希望在七月底前完成作業。