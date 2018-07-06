她登山遭蟲咬 一巴掌打下竟更嚴重

2018-07-06 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



衛福部疾管署建議，出國旅遊可準備旅遊防疫包，裡頭放置防蚊液、乾洗手液、口罩等防疫用品，以備不時之需。圖／衛福部疾管署提供 分享 facebook 缺乏爬山涉水經驗，跟風參與戶外活動可要提前作好防疫功課。一名29歲粉領族日前至南亞國家度假，赴當地聖山夜行時僅穿著九分褲、未噴防蚊液，待太陽升起才看見腳踝兩處疑遭蜱蟲叮咬，一巴掌拍下，但後續幾天，傷口局部發熱，起的水泡也越長越大，後來還在潛水時碰到尖銳岩石，腿部與水泡遭劃破流血，拖至回國後才就醫，所幸診斷並無大礙。

「一旦發現遭蟲類叮咬，千萬別一巴掌打死牠們」，中國醫藥大學附設醫院感染科主治醫師王任賢說明，許多蟲類帶有細菌，打死後恐沾至更多處、造成更大範圍的感染，因此取而代之地，應以工具夾起，再對傷口作緊急處理。

他說，若創傷未即時處理，傷口上的細菌將定植、並侵入人體組織，釀成感染，因此，參加戶外活動應先準備一袋緊急救護包，裡頭至少應包含沖洗傷口的生理食鹽水、消毒用的酒精、優碘或紅藥水，以及紗布、繃帶、OK繃等。

當創傷發生時，若傷口不嚴重，清潔消毒後不用蓋上紗布或繃帶，否則吸水後的紗布更易使細菌孳生，取而代之地，應每兩個小時以生理食鹽水沖洗傷口，持續洗去表皮上的細菌。

傷口若起水泡別擠破，王任賢說，水泡是最好的敷料，水泡的覆蓋能使底下的表皮生長得更好。感染的症狀不會立即出現，創傷後續幾天應觀察是否有疼痛加劇、腫塊或搔癢範圍變大、起疹、發燒等，這些現象可能是全身性的感染，此時應立即就醫。

王任賢提醒，在山林中可能遭蚊蟲與蛇類，因此宜噴防蚊液，並穿著長袖長褲，長褲也宜紮進長統襪或長統靴內，避免這類生物爬進褲管叮咬；土壤則可能有大量的恙蟎，因此在戶外草地盡量別席地而坐。

不少人安排暑期出國旅遊，衛福部疾管署提醒作好防疫準備。疾管署副署長羅一鈞指出，去年國人到境外感染的前五大傳染病及人數分別是登革熱219例、急性病毒性A型肝炎42例、退伍軍人病13例、桿菌性痢疾12例及傷寒10例，主要集中在東南亞國家。

羅一鈞說，境外移入的登革熱主要來自越南與菲律賓，國人旅遊時應作好防蚊工作；急性病毒性A型肝炎多來自越南與泰國，生食貝類或生菜沙拉容易染病；退伍軍人病的發生與旅館水塔衛生程度有關，較難防範；桿菌性痢疾與傷寒在東南亞與南亞都有出現病例，在水源不潔的地方旅遊、未勤洗手都容易遭感染。