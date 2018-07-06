大雨特報！ 彰化以南至屏東7縣市注意雷擊及強陣風

2018-07-06 10:18 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



中央氣象局發布大雨特報，西南風影響，易有短時強降雨，今日彰化以南至屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪處請慎防積水，山區請慎防坍方及落石。

今明兩天西南風逐漸減弱，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午間北部地區亦有局部短暫陣雨。

周日、下周一東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。