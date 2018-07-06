親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

煤礦子女的血淚悼念：英國「杜倫礦工大遊行」

撞死行人未必有罪 「帝王條款」跟你想的不一樣

大雨特報！ 彰化以南至屏東7縣市注意雷擊及強陣風

2018-07-06 10:18聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

中央氣象局發布大雨特報，西南風影響，易有短時強降雨，今日彰化以南至屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪處請慎防積水，山區請慎防坍方及落石。

今明兩天西南風逐漸減弱，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午間北部地區亦有局部短暫陣雨。

周日、下周一東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

下周二至下周四南方雲系北移，南部、東南部及東部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

中央氣象局發布大雨特報。圖／翻攝自氣象局網站
中央氣象局發布大雨特報。圖／翻攝自氣象局網站
分享

氣象局大雨特報

相關新聞

「牛排教父」告訴您牛肉的美味秘密

2018-07-06 11:13

洗腎風波！成大護理師錯拿漂白水 原來是連串烏龍？

2018-07-06 11:04

影／天空倒水超壯觀！嘉義山區拍到雨瀑

2018-07-06 11:00

瑪莉亞最快明天轉強颱 氣象局：速度之快罕見

2018-07-06 09:35

早餐吃恐龍？有沒有搞錯？

2018-07-06 09:09

洗腎出包接二連三 這次是成大醫院漂白水...

2018-07-05 23:58

她登山遭蟲咬 一巴掌打下竟更嚴重

2018-07-06 11:17

南港聯絡道部分路段 10日起平日下午尖峰時段開放路肩

2018-07-06 10:51

油價漲勢再起 汽柴油下週估漲0.5元

2018-07-06 10:43

正在寫信的飛鼠超萌！原住民文化園區拍照新亮點

2018-07-06 09:22

西南風影響 氣象局發布彰化以南7縣市大雨特報

2018-07-06 08:48

彭啟明：瑪莉亞下周二三可能通過琉球 往上海方向北上

2018-07-06 07:45

中颱瑪莉亞開眼了！鄭明典：眼牆雲系完整 颱風眼清晰

2018-07-06 07:25

瑪莉亞恐轉強颱！ 吳德榮：下周三最接近台灣

2018-07-06 07:01

台南水情 今起轉為正常藍燈

2018-07-06 06:02

擴散條件佳 各地空品不錯

2018-07-06 04:49

瑪莉亞轉中颱不排除成強颱 下周二最接近台灣

2018-07-06 04:37

防北市童蛀牙 聯醫暑假免費塗氟

2018-07-06 00:19

洗腎頻出包 醫改會：不能罰錢了事

2018-07-06 00:08

健康你我他／我的喝水進化史

2018-07-05 23:46

閒置郵局動起來！擬闢日照中心

2018-07-05 23:44

路過鬼門關…動念打造輕急診制度

2018-07-05 23:38

花蓮慈院機器人幫復健 肢障病患穩步行走

2018-07-05 23:26

嘉義長庚微創手術 解決糾纏20年的偏頭痛

2018-07-05 22:51

1年只有8天！台北動物園7/7起開放「夜間遊園」

2018-07-05 22:48

全台首座老人醫院 幕後推手是賴清德的老師

2018-07-05 22:45

輕颱瑪莉亞不排除成強颱 鄭明典這樣分析

2018-07-05 22:32

漂白水險注入洗腎病患體內 成醫：藥水桶一律集中丟棄

2018-07-05 22:01

發展條件佳 輕颱瑪莉亞不排除成強颱

2018-07-05 21:22

食品界米其林獎公布 台灣醬品以道地美味勇奪大獎

2018-07-05 20:50

台灣到處違停 日本為何很少見？他點出關鍵原因

2018-07-05 20:21

悠遊聯名卡定期票 加值更便利

2018-07-05 20:07

又有醫院出包！成大醫院替病患洗腎 誤取漂白水

2018-07-05 20:00

迎接海灣旅遊年 業者推10座島行程

2018-07-05 19:41

冷氣使用增加 研究：空汙加劇傷身體

2018-07-05 19:34

紓解花東旅客 台鐵暑假推無座位票

2018-07-05 19:31

陸生學士班放榜 錄取733人創新低

2018-07-05 19:06

過敏婦感冒亂服成藥 乾燥症加遽咳整夜

2018-07-05 18:59

影／台師大攜手AIT 助偏鄉生英文程度大躍進

2018-07-05 18:48
看更多

熱門文章

科技業6年存200萬都泡湯 他30歲想簽志願役

2018-07-05 12:01

氣象局預測瑪麗亞颱風 10日最靠近台灣

2018-07-05 17:46

老虎堂買一送一引排隊潮 許常德：台灣消費者自取其辱

2018-07-05 13:46

發展條件佳 輕颱瑪莉亞不排除成強颱

2018-07-05 21:22

瑪莉亞最快明天轉強颱 氣象局：速度之快罕見

2018-07-06 09:35

又有醫院出包！成大醫院替病患洗腎 誤取漂白水

2018-07-05 20:00

line交辦公務算不算加班？ 勞動部這麼說

2018-07-05 12:23

中颱瑪莉亞開眼了！鄭明典：眼牆雲系完整 颱風眼清晰

2018-07-06 07:25

颱風瑪莉亞路徑西修 不排除接近台灣

2018-07-05 17:36

瑪莉亞恐轉強颱！ 吳德榮：下周三最接近台灣

2018-07-06 07:01

台灣到處違停 日本為何很少見？他點出關鍵原因

2018-07-05 20:21

日人側目…公車廣播無效 台遊客放任小孩大合唱

2018-07-05 15:06

1年只有8天！台北動物園7/7起開放「夜間遊園」

2018-07-05 22:48

老虎堂促銷買氣不減 她直言：何必花錢支持騙子？

2018-07-05 16:21

輕颱瑪莉亞不排除成強颱 鄭明典這樣分析

2018-07-05 22:32

洗腎出包接二連三 這次是成大醫院漂白水...

2018-07-05 23:58

亞尼克YTM無人站開進北捷 月底54站都能買生乳捲

2018-07-05 14:39

木村光希驚艷香奈兒高訂秀 愛用這些彩妝完成清新美顏

2018-07-05 13:35

瑪莉亞轉中颱不排除成強颱 下周二最接近台灣

2018-07-06 04:37

象鼻岩珊瑚群讓人驚呆 潛水教練：怎忍心蓋深澳電廠？

2018-07-05 14:47

你不知道的8大航空業祕辛！托盤桌幾乎沒清過最驚悚

2018-07-05 18:25

別幫我打分數！最容易被貼錯標籤的5大星座

2018-07-05 16:22

夏天電費飆漲傷荷包 達人教家電節電4招

2018-07-05 11:47

輕颱瑪莉亞未來是否影響台灣 高壓是關鍵

2018-07-05 14:11

台南水情 今起轉為正常藍燈

2018-07-06 06:02

只有一天！TWG Tea馬卡龍買6送6

2018-07-05 16:16

老公看A片卻不找老婆？別趕盡殺絕 給他一條生路吧

2018-07-05 15:31

彭啟明：瑪莉亞下周二三可能通過琉球 往上海方向北上

2018-07-06 07:45

洗腎風波！成大護理師錯拿漂白水 原來是連串烏龍？

2018-07-06 11:04

「哈密瓜星冰樂」來了！20周年在地開發 11日登場

2018-07-05 23:18

顛覆刻板印象！ 調查顯示中年人快閃離職比例最高

2018-07-05 14:22

影／天空倒水超壯觀！嘉義山區拍到雨瀑

2018-07-06 11:00

就愛日本牛！ 台灣成最大出口對象

2018-07-06 04:44

老闆聽好！下班LINE公事 員工可已讀不回

2018-07-05 14:17

漂白水險注入洗腎病患體內 成醫：藥水桶一律集中丟棄

2018-07-05 22:01

暑假來臨 刷一卡通到這些地方消費有優惠

2018-07-05 17:44

天氣好熱衣服異味重 避免長濕疹可以隨身攜帶這個

2018-07-06 07:47

台灣首賣！「灌籃高手」澤北榮治經典戰靴能不買嗎？

2018-07-05 16:35

昆凌搶頭香拎新包 「摩天大樓」炫時尚影響力

2018-07-05 21:37

偏頭痛可用整型外科手術治癒 嘉義長庚公布手術案例

2018-07-05 12:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top