瑪莉亞最快明天轉強颱 氣象局：速度之快罕見

2018-07-06 09:35 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮說，根據最新潛勢預測圖，颱風下周三最接近台灣，但預測路徑會再調整，現在擔心侵台還太早。圖／氣象局提供 分享 facebook 瑪莉亞颱風今天凌晨2時增強為中颱，最快明天升級為強颱，關鍵期是下周二、周三。中央氣象局表示，「瑪莉亞的颱風眼又小又漂亮，代表強度真的非常強」。

「瑪莉亞颱風增強速度超快！」氣象局預報員陳伊秀表示，目前整個環境十分有利颱風發展，瑪莉亞前天才剛生成，今凌晨就轉為中颱，原預測後天才變強颱，但若繼續照這樣的速度下去，明天就有機會增強為強颱，這種情況不算常見。

陳伊秀說，瑪莉亞已經出現颱風眼，只要有颱風眼就代表颱風很強，何況現在颱風眼非常小，威力更是不容小覷。

至於到底會不會撲台？陳伊秀說，要視太平洋高壓勢力強弱而定，若太平洋高壓勢力強，瑪莉亞就會持續西偏或南偏，威脅台灣機率就會增加，太平洋高壓勢力弱，瑪莉亞北轉速度就會變快，對台灣影響變小很多。

陳伊秀說，瑪莉亞現在路徑搖擺不定，一下偏北、一下偏西，目前預測周二、周三會最接近台灣，只是不確定度仍很高，每天都要重點觀察。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮說，根據最新潛勢預測圖，颱風下周三最接近台灣，但預測路徑會再調整，現在擔心侵台還太早。

吳德榮說，目前氣象技術對颱風強度預報還很差，例如今天台灣跟日本將瑪莉亞升格為中颱，但美國、中國大陸卻已升格為強颱，各國對颱風強度認定都很分歧，仍須等時間接近時再預測比較準確。