彭啟明：瑪莉亞下周二三可能通過琉球 往上海方向北上

2018-07-06 07:45 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



今年第8號颱風瑪莉亞目前位於台灣東南東方約2300公里，持續往西北前進，強度也增強當中，已經增強為中度颱風。 圖／翻攝自氣象局網站 分享 facebook

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，今年第8號颱風瑪莉亞目前位於台灣東南東方約2300公里，持續往西北前進，強度也增強當中，已經增強為中度颱風，日本氣象廳也預期在這2、3天有成長為強烈颱風的機會，這幾天走得比較慢，可能在周日開始會稍微加速，往日本琉球方向接近，可能下周二、下周三的時候通過琉球，大約在那霸和宮古島間通過機會最高，往上海方向接近北上，影響中國東岸，這對當地當然有很大程度的衝擊集影響，陸海空交通預期都有衝擊。

彭啟明表示，目前的各種路徑預測，有明顯集中收斂趨勢，不過還是周末的時候觀察較為穩當，很可能下周二、下周三颱風中心最接近台灣的時候大約有400-600公里，非常的接近，北部可能稍微受到影響，尤其風勢上，外圍環流或下沉氣流可能會些變化，午後陣雨的機會等不確定因素將提高。

「颱風從目前的趨勢來看，可能不是直接侵襲台灣，大家可以稍微放心」，彭啟明表示，但還是要留意未來颱風還是受到太平洋高壓的導引氣流帶動，仍有些變數，建議大家還是要每天至少更新一次氣象資訊，不能說現在不侵台就不管了，因為每一次的預測都還有修正空間，尤其可能發展成為強烈颱風，不是說百分百沒有接近台灣的機會。如果依照目前大多數情境的預測，這颱風大致上可能不會帶來較強的西南氣流，不若上一個颱風所帶動的西南風持續性的降雨。

彭啟明表示，而今天台灣仍受到偏西南風影響，有對流雲系在南部外海發展移入後，又遇上海陸風環流對峙引發的對流性降雨，沿海低壓還是要留意，不過和過去幾天相比，有減弱的趨勢，但還是要堤防局部的大雨。周末開始轉為偏南風，預期水氣會減少，而中部以北過去幾天和南部每天下雨相比，天氣穩定許多，不過台灣東邊的水氣仍多，預期這兩天風勢轉變，午後陣雨在靠山區附近可能會增多。到下周就要看颱風接近時，距離的遠近產生的變化了。

氣象局說，今天西南風逐漸減弱，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午間北部地區亦有局部短暫陣雨。

氣象局說，中颱瑪莉亞未來將朝琉球群島方向移動，強度持續增強中，有機會來到強烈颱風的等級，本周對台灣的天氣沒有直接影響，至於未來路徑變化，若太平洋高壓強度較預期偏強，則會以偏西的角度通過琉球海面南側，距離台灣會比較近，反之則離台灣比較遠，這部分在接下來將是觀察的重點，請多留意氣象局最新的氣象資訊。

明天西南風持續減弱，風向轉為偏南風，中南部清晨至上午雖仍有短暫陣雨或雷雨，不過機率降低、雨勢減緩，其他地區以多雲為主，各地出現午後雷陣雨的機率仍高，高溫約31至34度。

周日、下周一颱風逐漸接近琉球群島，風場由偏南風轉為偏東風，迎風面東半部有局部短暫陣雨，其他地區大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

下周二至下周四颱風通過琉球群島後逐漸北上，使得南方低壓雲系移進台灣，南部、東南部及東部地區天氣較不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區大致為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

13日至15日持續受南方低壓雲系影響，南部、東南部及東部地區水氣仍較多，有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區大致是午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態；時序逐漸進入颱風季，西北太平洋熱帶系統發展的機率提高，請大家多留意氣象局發布的天氣資訊。