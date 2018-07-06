中颱瑪莉亞開眼了！鄭明典：眼牆雲系完整 颱風眼清晰

2018-07-06 07:25 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



今年第8號颱風瑪莉亞，颱風眼形成。圖／NAVY/NRL 分享 facebook 中央氣象局副局長鄭明典在臉書表示，今年第8號颱風瑪莉亞發展成熟了，完整的眼牆雲系，清晰的颱風眼，接近圓對稱的螺旋雲帶！「如果不去想像它的危險性，這個颱風很美！」

天氣風險公司總監賈新興在臉書指出，瑪莉亞快速增強，正在RI中，「科學上當颱風在24小時內，中心最大風速增強超過30knots，就稱作RI」，當環境的海溫高、垂直風切小，就提供颱風RI的有利條件，另外跟颱風本身的結構也可能有關。

氣象局說，中颱瑪莉亞未來將朝琉球群島方向移動，強度持續增強中，有機會來到強烈颱風的等級，本周對台灣的天氣沒有直接影響，至於未來路徑變化，若太平洋高壓強度較預期偏強，則會以偏西的角度通過琉球海面南側，距離台灣會比較近，反之則離台灣比較遠，這部分在接下來將是觀察的重點，請多留意氣象局最新的氣象資訊。

明天西南風持續減弱，風向轉為偏南風，中南部清晨至上午雖仍有短暫陣雨或雷雨，不過機率降低、雨勢減緩，其他地區以多雲為主，各地出現午後雷陣雨的機率仍高，高溫約31至34度。

周日、下周一颱風逐漸接近琉球群島，風場由偏南風轉為偏東風，迎風面東半部有局部短暫陣雨，其他地區大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。