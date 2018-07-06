瑪莉亞恐轉強颱！ 吳德榮：下周三最接近台灣

2018-07-06 07:01 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今天至周日大氣不穩定，午後則有局部雷陣雨發展，山區及部分平地皆有受影響的機率，清晨因陸風與西南風輻合，西南部易有局部陣雨，仍有局部性的較大降雨，應注意氣象局發布的特報。各地天氣偏熱，中午前後要注意防曬。

下周一、下周二午後天氣不穩定，對流旺盛，為有午後局部陣雨或雷雨的天氣。他說，下周三、下周四的天氣則與瑪莉亞的不確定性有關，尚待進一步觀察。

根據最新中央氣象局潛勢預測圖顯示，今年第8號颱風瑪莉亞，中心風速35米/秒，已增強為中度；他指出，由於其未來經過高海洋熱含量的海域，垂直風切又小；中央氣象局及日本皆認為其將增強至中度上限，甚至跨過強颱標準；美國則因定義不同，預測強度更達其特有的分級超級颱風。

至於未來5天的預測路徑，吳德榮說，瑪莉亞先向西北再轉西北西，下周三凌晨2時才行進至琉球附近，有很大的不確定性範圍，不該被忽視；若太平洋高壓比較強，則路徑偏在預測路徑之南，偏南愈多則威脅愈大，尤其颱風將達中颱上限或強烈的強度；但是也有可能太平洋高壓比較弱，造成路徑偏在預測路徑之北，而降低其影響程度；分析時應力求完整，不該過度偏頗，只強調其中部分的可能性。

吳德榮表示，最新潛勢預測圖顯示，下周三颱風才最接近台灣，況且預測路徑會再調整，現在就開始擔心其是否侵台還太早。隨著時間的接近，預測的不確定性逐漸縮小，影響程度自然會愈來愈清楚，所以持續觀察最新資料，才是上策。

氣象局說，今天西南風逐漸減弱，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午間北部地區亦有局部短暫陣雨。

氣象局說，中颱瑪莉亞未來將朝琉球群島方向移動，強度持續增強中，有機會來到強烈颱風的等級，本周對台灣的天氣沒有直接影響，至於未來路徑變化，若太平洋高壓強度較預期偏強，則會以偏西的角度通過琉球海面南側，距離台灣會比較近，反之則離台灣比較遠，這部分在接下來將是觀察的重點，請多留意氣象局最新的氣象資訊。

明天西南風持續減弱，風向轉為偏南風，中南部清晨至上午雖仍有短暫陣雨或雷雨，不過機率降低、雨勢減緩，其他地區以多雲為主，各地出現午後雷陣雨的機率仍高，高溫約31至34度。

周日、下周一颱風逐漸接近琉球群島，風場由偏南風轉為偏東風，迎風面東半部有局部短暫陣雨，其他地區大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

下周二至下周四颱風通過琉球群島後逐漸北上，使得南方低壓雲系移進台灣，南部、東南部及東部地區天氣較不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區大致為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。