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台南水情 今起轉為正常藍燈

2018-07-06 06:02聯合報 記者高詩琴╱即時報導

經濟部水利署昨天舉行水情會議，考量到台南地區水庫水量已超過二期稻作全面供灌的安全供灌水量1.9億噸，水情已舒緩。水情燈號今天起由原本水情稍緊綠燈轉為正常藍燈。

水利署表示，為了提升清淤效率，已經在曾文及南化等重要水庫新建防淤隧道來增加水力排砂能力，其中曾文水庫防淤隧道已經在2017年完工，今年汛期就可以進行排砂運轉，預估一年排砂量可以達到104萬立方公尺。南化水庫防淤隧道工程則預計在今年年底完工。

水利署說，政府也在前瞻基礎建設中納入多項水庫更新改善計畫，除辦理水庫集水區保育，從淤積源頭進行治理及改善。為了進一步強化石門水庫防淤能力，石門水庫阿姆坪防淤隧道也已經動工，並預計在2020年完工。行政院近期也已核定白河水庫後續更新改善計畫，將辦理水庫清淤280萬立方公尺及繞庫防淤隧道等工作。

水利署指出，已專案列管全台13座重要供水及淤積比較嚴重的水庫，推動水庫整體防淤並積極管控清淤進度，採取上游集水區保育治理減少泥砂量，中下游庫區透過水力排砂、抽泥、陸挖及多元化利用，到下游泥砂回歸河道等方式，進行流域整體清淤治理，將於120年讓這13座最關鍵水庫達到淤積零成長目標。

台南水情已舒緩。水情燈號今起由原本水情稍緊綠燈轉為正常藍燈（圖為6月22日資料）...
台南水情已舒緩。水情燈號今起由原本水情稍緊綠燈轉為正常藍燈（圖為6月22日資料）。圖／擷取自水利署網站
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石門水庫水利署南化水庫

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